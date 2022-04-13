Замгоссекретаря Узра Зея о Казахстане

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danilov 13 Апреля 2022 в 20:06:24
США: Пренебрежительные заявления политиков России о Казахстане – это больше, чем заголовки
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Узра Зея:
«Я признаю тот факт, что это (вопрос суверенитета – КазТАГ) не абстрактные идеи для Казахстана, учитывая дальнейшее вторжение России в Украину, российских политиков, весьма часто пренебрежительно отзывающихся в отношении суверенитета Казахстана. Мы понимаем, что действия правительства России представляют из себя более чем заголовки новостные для казахстанского народа в сфере ваших исторических и культурных связей», - сказала Зея в среду.
Также она приветствовала поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую выразил казахстанский народ.
«Также мы приветствуем вашу поддержку и понимание санкций, которые налагает международное демократическое общество в отношении российского правительства», - добавила Зея.
Замгоссекретаря США поделилась впечатлениями и поводом для беспокойства о Казахстане
«В этой поездке в вашу прекрасную страну, что меня больше всего впечатлило, так это динамизм и разнообразие населения здесь, также масштаб людей, которых я здесь встречала, теплоту вашей культуры, а также вызовы, вызванные вашим соседством стран, с которыми вы рядом находитесь», - сказала Зея, отвечая на вопрос редакции КазТАГ в среду.
Говоря о своих беспокойствах, она отметила январские события.
«Что волновало меня перед поездкой, это, конечно же, все наше правительство было взволнованно теми беспорядками, которые происходили в январе этого года, мы хотим принести свои соболезнования, выразить сочувствие в связи с гибелью людей во время этих событий. Нам было, конечно, приятно услышать, что правительство предпринимает меры, чтобы восстановиться после этих беспорядков и имеет намерение провести транспарантные, справедливые, прозрачные расследования и предпринимает определенные меры, чтобы нация восстановилась после этих событий», - сказала замгоссекретаря США.
Казахстану нужно принять ряд срочных мер в области прав человека
«Только вчера был выпущен в свет ежегодный отчет по правам человека за 2021 год и оценка была дана, в том числе и Казахстану, в декабре 2021 года, до январских событий. Мы хотели бы сказать, какие заключения были насчет Казахстана, о том, что Казахстану необходимы немедленные, очень срочные меры для того, чтобы решить вопросы социально-экономической фрустрации среди населения, чтобы продемонстрировать те изменения и реформы, о которых сказал недавно президент Токаев, а также вопросы незаконных задержаний, арестов, независимости прессы, вопросы свободы СМИ, включая интернет, а также широкие вопросы злоупотребления властью, коррупции»
Также она отметила и позитивные моменты в области прав человека.
«Мы отметили в этом отчете, так это признание правительством Казахстана о задержании политических узников, также их освобождении, так же мы приветствовали решение, которое было принято в Казахстане о снятии ограничения на более чем двести видов работ, на которые теперь могут приниматься женщины, это ограничение существовало еще 1992 года по физическим или другим стандартам, то есть женщины не привлекались к этим работам, сейчас это стало возможно, мы приветствуем это изменение»
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