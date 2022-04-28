Пекин заявил, что выступает против иностранного вмешательства в дела Казахстана

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danilov 28 Апреля 2022 в 15:39:57
После встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в понедельник в Нур-Султане министр обороны Китая Вэй Фэнхэ подчеркнул «радужные перспективы» двусторонних отношений, а также упомянул об угрозе иностранного вмешательства. Министерство обороны Китая цитирует министра:
«Китай решительно выступает против намеренного подстрекательства внешних сил к цветной революции в Казахстане и поддерживает принятие Казахстаном эффективных мер по защите национальной безопасности и социальной стабильности».
«Мы должны быть бдительными, когда некоторые крупные державы вмешиваются и подрывают безопасность в Центральной Азии».
Хотя Вэй не стал вдаваться в подробности, его комментарии прозвучали примерно через три месяца после того, как в Казахстане вспыхнули массовые протесты, первоначально вызванные скачком цен на топливо. Митинги были жестоко разогнаны в течение нескольких дней в январе, по меньшей мере 225 человек были убиты и тысячи ранены или арестованы в столкновениях с силами безопасности.
За беспорядками последовало развертывание миротворческих сил возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска были переброшены в Казахстан по просьбе Токаева и в конечном итоге помогли положить конец насилию в стране. В ответ на жалобы протестующих правительство уволило нескольких высокопоставленных чиновников и пообещало провести ряд политических и экономических реформ, в том числе восстановить прежний контроль над ценами на топливо.
Казахстанский лидер заявил, что за беспорядками стоят десятки тысяч «обученных за границей террористов и бандитов», стремящихся к перевороту от имени другого государства. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку этого утверждения.
Министр иностранных дел Китая Ван Ли тогда заявил, что протесты подпитываются «тремя злыми силами» — экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом, и предложил поддержку китайских сил безопасности. Хотя Казахстан является членом Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем, и оставляет за собой право просить государства-члены о помощи в области безопасности, он не сделал этого во время январских беспорядков.
https://de.rt.com/asien/137132-china-warnt-vor-farbrevolution-in-kasachstan/