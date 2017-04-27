Переход на латиницу - взгляд из Турции.

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danilov 27 Апреля 2017 в 19:46:49
Когда мы смотрим на Казахстан в целом и видим безграничное присутствие российского влияния, нам становится понятно, насколько это стратегически важный шаг. Назарбаев в силу его дальновидной политики в Центральной Азии считается важным лидером. Давление Китая, с одной стороны, и России и Запада, с другой, заставляет Назарбаева лучше искать баланс! Идеологи русского мира понимают значительную часть Казахстана едва ли не как часть России. С другой стороны, Китай осуществляет демографическую экспансию на пустующих землях Казахстана. Большая часть населения Казахстана говорит на русском языке. Русские составляют значительное количество. Именно поэтому Назарбаев постоянно держит в тонусе дух казахского национализма. Углубление понимания казахской идентичности подразумевает укрепление тюркской идентичности.
Сейчас мы видим, что больше всех решением об алфавите обеспокоена Москва. Когда был создан Советский Союз, Москва перевела все мусульманские народы на кириллицу. Она не коснулась письменности армянского, грузинского народов и жителей Прибалтики. Османское прошлое мусульманских народов подогревает страх России по поводу того, что в дальнейшем оно создаст основу для конструирования исторической памяти. Отмена арабского алфавита и перевод мусульман в одно время на латиницу, а затем на кириллицу таили в себе серьезную стратегию. Устранение концепции привязанности к турецкому государству в постосманский период, очевидно, рассматривалось как важное препятствие на пути к интеграции для тех, кто не понимал друг друга. Решение Казахстана — серьезный ход в условиях сегодняшнего времени.
Азербайджан сделал этот ход раньше всех. В период, когда российская проблема зашкаливала, азербайджанские власти смогли вовремя спроектировать этот ход. При нынешнем развитии отношений с каждым днем становится все более понятно, какую важность представляет решение об алфавите. Тот факт, что Казахстан сейчас принял такое решение, — с одной стороны, мужественная позиция. Это решение, определенно, повлияет и на другие республики Средней Азии, придаст им смелости. Белоруссия и Киргизия, похоже, тоже откликнутся на это решение. В мусульманских обществах внутри России также многие годы существуют настроения, связанные с переходом на латиницу. Это трактуется как «серьезный ключ к сближению с Турцией». Одно время Чечня подумывала над переходом на арабский алфавит. Но это вызвало серьезные протесты.
Россия всегда агрессивно реагировала на попытки мусульманских обществ в ее составе стать ближе к Турции. И понимала эти инициативы как «провокации Турции». По мере того как рамки отношений Турции с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном расширяются, для других мусульманских обществ в составе России это обладает особым смыслом. Поэтому Турция имеет важное значение для России, и присутствие Турции, даже если она ничего не делает на территории России, создает серьезный эффект. Взгляд Татарстана на Турцию — деталь, которая во многом углубляет наше присутствие. Крайне важен в этом смысле Азербайджан.
Для России отношения Турции и Азербайджана подразумевают в некотором смысле «приближение» Турции к Северному Кавказу. Со времен Османской империи кавказские народы всегда сохраняли живость своих связей с Турцией. Для России этот, казалось бы, незначительный ход способен изменить масштаб данных связей. Этим я хочу сказать, что наше понимание политики России должно исходить из этих реалий. Решением об алфавите Казахстан по сути объявил, что он «предпочитает связи с Турцией и тюркским миром». Здесь речь идет о попытке изменить баланс в пользу Турции. Необходимо поддержать Назарбаева и закрепить такое положение вещей. Последствия этого решения, конечно, могут сопровождаться разными провокационными действиями; тем не менее жизненно важно действовать, принимая это во внимание, и всячески поддерживать Казахстан.
Источник Star gazete
Quote:
Ежедневное национальное издание консервативного толка, основанное в 1999 году одноименной медиагруппой Star Medya Grubu.
Основная тематика — внутренняя и внешняя политика Турции. Лозунг: «Голос народной воли».
До 2004 года издание выступало против правящей Партии справедливости и развития Турции.
В 2004 году газета была конфискована турецким правительством, наряду с другими активами Uzan Grubu (которой принадлежала Star Medya Grubu).
Газета была передана в Фонд страхования сберегательных вкладов Турции, а в 2006 году ее приобрел кипрский бизнесмен Али Озмен Сафа (Ali Özmen Safa).
В 2008 году большую часть своих акций в Star Medya Grubu Сафа продал турецкому бизнесмену Этхему Санджаку (Ethem Sancak), который, как считается, приближен к президенту Эрдогану.
Основная тематика — внутренняя и внешняя политика Турции. Лозунг: «Голос народной воли».
До 2004 года издание выступало против правящей Партии справедливости и развития Турции.
В 2004 году газета была конфискована турецким правительством, наряду с другими активами Uzan Grubu (которой принадлежала Star Medya Grubu).
Газета была передана в Фонд страхования сберегательных вкладов Турции, а в 2006 году ее приобрел кипрский бизнесмен Али Озмен Сафа (Ali Özmen Safa).
В 2008 году большую часть своих акций в Star Medya Grubu Сафа продал турецкому бизнесмену Этхему Санджаку (Ethem Sancak), который, как считается, приближен к президенту Эрдогану.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: KAN13 от 27.04.2017 21:32:32
Сиё словоблудие заточено на поднятие националистических настроений . Не более того .
Сиё словоблудие заточено на поднятие националистических настроений . Не более того .
И принес сие словоблудие админ. Спрашивается нах.я?
Цитата: Marvel от 27.04.2017 21:39:01
И принес сие словоблудие админ. Спрашивается нах.я?
Цитата: KAN13 от 27.04.2017 21:32:32
Сиё словоблудие заточено на поднятие националистических настроений . Не более того .
Сиё словоблудие заточено на поднятие националистических настроений . Не более того .
И принес сие словоблудие админ. Спрашивается нах.я?
Надо владеть информацией в плане того , кто какую хрень про нас несет .
Про то как у нас всё хорошо есть специальные каналы на ТВ . .
Очередная волна отупления..
Так и есть.
Ладно попилы, что в итоге получим?
Дети которые будут учиться на латинице, в казахских школах, столкнутся с трудностями в обучении на русском. А русский, на секундочку, язык науки. Доступный на сегодня большинству. А будет такой же как сейчас английский.
И что бы не говорили, казахский на соответв.уровень выйдет не скоро, в плане образования.
Да, юристов экономистов можно подготовить, теоретически, на практике же, что те что другие, в большинстве своём, с низкой квалификацией, не дальше Казахстана.
Вот и получим "стадо". Легко управляемое.
Турки наверное грезят о пантюркизме, только им не светит.
А китайцам по барабану чем казахи писать будут..они и так скупят, а потом извини подвинься, я хозяин и не вякай.
Деяния нынешнего хана ещё предстоит оценить и взвесить потомкам, когда облетит вся словесная шелуха и встанет вопрос, а что же мы имеем? Боюсь что ответ будет горьким,на латинице...
KUTAK..или KOTAK....
Ну или как то TAK.
KUTAK..или KOTAK....
Ну или как то TAK.
Qotaq
Цитата: андремас от 27.04.2017 22:31:33
Q кю бля
Q кю бля
ну считается, что эта буква передает наш звук "Қ"
иностранцам это, конечно же, поможет
Цитата: 332-712 от 27.04.2017 22:27:12
Quote:
KUTAK..или KOTAK....
Ну или как то TAK.
Qotaq
Quote:
KUTAK..или KOTAK....
Ну или как то TAK.
Qotaq
Цитата: андремас от 27.04.2017 22:31:33
Q кю бля
Q кю бля
Ну и как будет правильно ?, penis ? .
МишкаНаСевер 27.04.2017 в 22:40:30 # 599390
Когда был создан Советский Союз, Москва перевела все мусульманские народы на кириллицу
А https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибрай_Алтынсарин ?
Я честно скажу, без понятия))) и мне до" или по" Q
Цитата: МишкаНаСевер от 27.04.2017 22:40:30
Quote:
А https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибрай_Алтынсарин ?
Quote:
Когда был создан Советский Союз, Москва перевела все мусульманские народы на кириллицу
А https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибрай_Алтынсарин ?
Просветитель! Великий человек.О как.
Цитата: ustbe от 27.04.2017 22:42:06
332-712,Никто с Турцией сближаться не собирается,что только не придумают.Никто из чиновников не говорил такое,зачем придумываете?От Россий никто не отдаляется,Казахстан всегда рядом с Россией.
332-712,Никто с Турцией сближаться не собирается,что только не придумают.Никто из чиновников не говорил такое,зачем придумываете?От Россий никто не отдаляется,Казахстан всегда рядом с Россией.
И это правильно.
Комиссия будет пыхтеть и придумывать, академики лингвисты и прочие, диссертации напишут.
А в самом деле, как иностранцы будут все это читать?
Или тогда фонетику надо менять, что ещё более "тёмный лес"
Правда,словцо неудачно подобрано, на мой взгляд.
Но... чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)))
Цитата: андремас от 27.04.2017 22:41:07
Кан, вы у меня спрашиваете?
Я честно скажу, без понятия))) и мне до" или по" Q
Кан, вы у меня спрашиваете?
Я честно скажу, без понятия))) и мне до" или по" Q
Мне понравилось про " мне до" или по" Q " . .
Цитата: ustbe от 27.04.2017 22:42:06
Подготовка к параду в Астане http://dambiev.livejournal.com/794962.html
Аватар отсюда?
Quote:
сообщений: 100
Есть повод обмыть...
Цитата: walker от 27.04.2017 22:54:18
Ну вот, потихонечку казахскую латиницу титусяне начали здесь осваивать)))
Правда,словцо неудачно подобрано, на мой взгляд.
Но... чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)))
Ну вот, потихонечку казахскую латиницу титусяне начали здесь осваивать)))
Правда,словцо неудачно подобрано, на мой взгляд.
Но... чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)))
walker, армию помните? У нас в призыве горцы таджики были, по русски ни бэ ни мэ, с чего начинали осваивать великий и могучий?))
Именно.)
Вот и следуем методике.
SHSHSG
Quote:
Есть повод обмыть...
Да я уже подготовился,все таки такое событие!
Цитата: ustbe от 27.04.2017 23:24:31Предстоящая "тяпница" с "питницей" вместе с парадом этому способствуют...
Цитата: Marvel от 27.04.2017 23:35:52
За очередной ярлык...