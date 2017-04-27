Переход на латиницу - взгляд из Турции.

Ежедневное национальное издание консервативного толка, основанное в 1999 году одноименной медиагруппой Star Medya Grubu.



Основная тематика — внутренняя и внешняя политика Турции. Лозунг: «Голос народной воли».



До 2004 года издание выступало против правящей Партии справедливости и развития Турции.



В 2004 году газета была конфискована турецким правительством, наряду с другими активами Uzan Grubu (которой принадлежала Star Medya Grubu).



Газета была передана в Фонд страхования сберегательных вкладов Турции, а в 2006 году ее приобрел кипрский бизнесмен Али Озмен Сафа (Ali Özmen Safa).



В 2008 году большую часть своих акций в Star Medya Grubu Сафа продал турецкому бизнесмену Этхему Санджаку (Ethem Sancak), который, как считается, приближен к президенту Эрдогану.