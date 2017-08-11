Пентагон формирует в Казахстане антироссийский рубеж

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danilov 11 Августа 2017 в 09:15:30
Вот и на этот раз в ходе учений, основная фаза которых длилась более трех месяцев, казахстанские солдаты совместно с военными США и Великобритании отработали комплекс различных миротворческих задач. По оценкам министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, «Степной орел» стал «важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости подразделений «Казбата» со структурами НАТО». Положительные оценки маневрам дал и директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Ян Тофт. Казахстанское оборонное ведомство процитировало слова президента страны Нурсултана Назарбаева, который в обращении к Совету Безопасности ООН отметил, что «Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира». «В этой связи мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учения «Степной орел» являются ключевым звеном», – дополнил слова главы Казахстана Сакен Жасузаков.
Понятно, что Казахстан хочет принять более активное участие в миротворческих операциях. Но буквально месяц назад руководитель МИД республики Кайрат Абдрахманов в жесткой форме исключил участие казахстанских голубых касок в Сирии, чтобы не сделать их «заложниками ситуации». Такого в ближайшее время не будет – так определил позицию Казахстана Абдрахманов. Здесь явно была брошена тень на Россию, которая уже почти два года пытается в Сирии расправиться с террористами и помирить враждующие стороны.
Казахстанские военнослужащие, которые вместе с коллегами из РФ и других стран СНГ являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принимали участие в операции НАТО в Афганистане. Но участвовать в подобной миссии в Сирии в отличие от России, Турции и Ирана категорически отказываются. Конечно, это право Казахстана, но если учесть союзнические отношения Москвы и Астаны, получается, что такая позиция находится в явных противоречиях с позицией РФ.
Эта тема в экспертном сообществе начала обсуждаться, когда в Вашингтоне в июле прошли встречи казахстанской делегации во главе с заместителем министра обороны республики генерал-лейтенантом Талгатом Мухтаровым с представителями Пентагона. Тогда Казахстан и США заключили план военного сотрудничества на 2018–2022 годы. Официально содержание этого плана не раскрывается, и это уже вызывает вопросы.
Многие эксперты и политики утверждают, что на территории Казахстана имеются американские военные объекты, которые могут нести потенциальную опасность для РФ и других стран СНГ. К примеру, во время общения в конце мая 2017 года в ходе правительственного часа министра обороны РФ Сергея Шойгу с членами Совета Федерации была поднята тема создания на деньги Пентагона биологических центров на территории Грузии и Казахстана. Доподлинно известно, что на средства Вашингтона в сумме 130 млн долл. такой объект был построен в Алма-Ате и в сентябре 2016 года введен в строй. Официально лаборатория предназначена для диагностики инфекционных заболеваний, проведения исследований, хранения штаммов особо опасных вирусов, поиска вакцин и т.п. Это все можно назвать одним словом – биологическое оружие. Но должный контроль за ним со стороны РФ и других стран СНГ отсутствует, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил еще в сентябре прошлого года, подчеркнув, что отказ США «создать механизм контроля за выполнением требований Конвенции по биологическому и токсинному оружию наводит на мысль о том, что эти исследования не совсем мирные».
Сергей Шойгу пообещал сенаторам разобраться в этой ситуации. Но пока официальных сообщений по этому вопросу со стороны Минобороны не поступало. А военное ведомство Казахстана сделало весьма странное заявление о том, что «на территории Казахстана военных объектов, созданных при поддержке США, не имеется». При этом одновременно говорилось о том, что «в настоящее время американская сторона оказывает содействие Министерству обороны в ремонте учебного центра «Партнерство во имя мира» (в Алма-Ате) и строительстве объектов казарменно-жилищного фонда учебного центра миротворческих операций (в Алма-Атинской области), используемых при подготовке личного состава для участия в миротворческих операциях».
И ни слова про биологический центр. Впрочем, ситуацию прояснил директор Научного центра карантинных и зоонозных инфекций Бахыт Атшабар. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что центр профинансировало Министерство обороны США: «Сфера сокращения оружия массового уничтожения находится в его ведении». Эксперты этот центр называют стратегическим «информационно-аналитическим ресурсом» и «крупной исследовательской базой». Но нет никакой гарантии того, что эта исследовательская база не будет работать во вред России и других стран СНГ.
«Россия и Казахстан объединены союзническими отношениями. В том числе и в военной сфере. Мы совместно осваиваем космос, организуем совместные военные международные игры, военные учения. Казахстан по льготным ценам получает российское оружие… Но, к сожалению, эти отношения сопровождаются неприятными фактами, – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Создается ощущение, что казахстанское руководство сидит на двух стульях. С одной стороны, оно с Москвой, с другой – потакает явно антироссийским действиям США и других стран НАТО». Собеседник «НГ» уверен, что «путем участия в военных маневрах типа «Степной орел» США активно осваивают центральноазиатский театр военных действий. Присутствие военнослужащих Пентагона в Казахстане дает возможность вести предметную разведку российских военных объектов».
«США бесплатно обучают казахстанских военнослужащих, внушая им свои ценности и идеологию. Я уверен, что запланированный переход казахского алфавита на латиницу организован не без помощи американских советников. Это явная провокация и формирование предпосылок для социальных конфликтов. Ведь более половины населения Казахстана считает русский язык родным. Для них, особенно для славян, это будет чуждым явлением», – полагает эксперт.
http://www.ng.ru/politics/2017-08-09/1_7047_kazahstan.html
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Nightwalker 11.08.2017 в 11:25:40 # 623699