Дружить против России: американские маневры на поле Астаны

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danilov 02 Января 2018 в 10:36:45
«Забота» США видна и в ряде ключевых положений недавно принятого правительством Казахстана «Стратегического плана развития до 2025 года», который должен, по задумке, вывести республику в число 30 наиболее развитых стран мира. В плане заложены не только идеи либерализации экономики, но и в завуалированной форме выгодные Западу внешнеполитические ориентиры. Дело в том, что разработчиком «Плана-2025» выступила известная американская консалтинговая компания BCG (The Boston Consulting Group), не скрывающая заинтересованности в интеграции Казахстана в мировую экономику на условиях и под контролем США. Евразийский экономический союз в аналитической части плана вообще ни разу не упоминается, но зато подчёркивается «опасность втягивания Астаны в «региональные противостояния», что имеет явный провокационный подтекст.
В стремлении «подогреть» региональную напряженность западная пресса много пишет о подписанном в июле уходящего года плане военного сотрудничества между США и Казахстаном, нацеленном на реформирование вооруженных сил (ВС) этой центрально-азиатской республики, перевод их на стандарты НАТО. Представители Пентагона готовы к активному участию в подготовке командного состава ВС Казахстана, преимущественно с опором на атлантическую идеологию с тем, чтобы способствовать формированию проамериканской прослойки в офицерской и сержантской среде.
Администрация США, как полагают аналитики, в сфере военного сотрудничества с Казахстаном преследует три основные цели. Это, в первую очередь, «закрепление собственных позиций в западных районах республики для обеспечения безопасности каспийских нефтяных месторождений, в разработке которых участвовали американские корпорации. Далее речь идет о создании национальных подразделений по атлантическим лекалам, способных участвовать в зарубежных операциях альянса. И, наконец, — радикальное реформирование вооружённых сил Казахстана по западному образцу, включая их техническую оснащенность и вооруженность с переформатированием военной доктрины, не совместимой с идеологией и задачами ОДКБ.
Фактически же речь идет о стремлении потеснить Россию и других партнеров Астаны по Содружеству в оборонной сфере, а провозглашаемые задачи «борьбы с терроризмом» используются как предлог для размещения у границ России военной инфраструктуры Пентагона, а в более широком смысле — и всего блока НАТО. Реализация этих целей, считают эксперты, возможна лишь при установлении контроля над силовыми органами Казахстана, что позволило бы оказывать влияние на принятие выгодных Вашингтону решений на высшем уровне.
Поэтому, развивая взаимодействие со странами Центральной Азии по линии НАТО в более широком плане, западники подспудно провоцируют противоречия между участниками ЕАЭС и ОДКБ, предпринимают попытки принизить значение этих организаций для укрепления региональной безопасности, не допустить их дальнейшего расширения. Пентагон намеревается превратить регион в рынок своих вооружений и инженерно-технического имущества, прибегая, в том числе, и к демпинговым манипуляциям. Такого рода намерения были очевидными, в частности, в ходе совместных военных учений «Степной орел» на территории Казахстана в августе 2017 года. Эти же цели преследуют американцы, когда навязывают властям Астаны расширение практики подготовки местных военнослужащих в своих специализированных учебных заведениях.
Рекламируемая США и их партнерами по НАТО готовность содействовать укреплению безопасности в регионе на поверку оказывается лишь прикрытием для реализации собственных геополитических задач и бизнес-проектов, гарантирующих, в частности, доступ к природным ресурсам Центральной Азии и Каспийского региона и контроль над системами их транспортировки. Двойное назначение недавних военных баз Пентагона в Узбекистане и Киргизии, которые пришлось властям этих стран досрочно «прикрывать», — лучшее подтверждение истинных намерений американцев в регионе. Тем не менее, стратегические и экономические «аппетиты» не убывают.
Только в ноябре этого года с целью получения дополнительных преференций на казахстанском рынке в Астане побывали руководители таких транснациональных корпораций США, как Rothschild &Co и Chevron. Отмечается в последнее время и активизация в Казахстане американских деловых советов, «набивших руку» на оказании различного рода консультационных услуг, которые не всегда отвечают интересам национального бизнеса. Но если американцы и проявляют некий интерес к вопросам «безопасности» применительно к тому же Казахстану, то это касается, прежде всего, западных районов страны, где сосредоточены каспийские нефтяные месторождения и куда они вложили достаточно крупные инвестиции.
В постоянном фокусе Вашингтона находится и информационное пространство Казахстана, как, впрочем, и других стран региона. Но этой республике по понятным причинам уделяется особое внимание. Дело в том, что западная пропаганда уже давно «увлечена» подготовкой международной общественности к «транзиту» власти в Казахстане, поскольку многолетний президент республики Нурсултан Назарбаев так до сих пор и не «оправдал» соответствующих надежд американских стратегов.
Американские НПО, в частности, фонд «Сорос-Казахстан», на протяжении ряда лет используются для «воспитания» перспективных представителей из числа местной молодежи, для культивирования нового — прозападного поколения политической и военной элиты республики. По оценкам западных аналитиков, тактика, приемы и способы, которые используются в работе фонда «Сорос-Казахстан», по «странному стечению» обстоятельств в точности совпадают с почерком фонда «Возрождение», известного своей активностью на Украине, особенно в период так называемого «евромайдана», закончившегося прозападным государственным переворотом.
Было бы, конечно, странным, если бы «засеваемое» западными пропагандистами и воспитателями информационное поле Казахстана оставалось без российской тематики, без негативного образа Москвы, которая, дескать, так и стремится возродить свое имперское величие, подмять под себя весь регион. Конечно, мало кто в государствах Центральной Азии верит в подобные «сказки», но порой они дезориентируют общественное мнение, активизируют антиправительственные вылазки националистических элементов, что и соответствует конечным целям.
Так, например, упомянутый фонд «Сорос-Казахзстан» в последнее время активизировал работу по формированию у общественности республики критического и даже негативного отношения к совместной с Россией эксплуатации космодрома «Байконур». Уже через местные некоммерческие структуры инициируются жалобы на, якобы, «неправомерные действия» российской администрации, будто бы, ущемляющей права работающих там местных специалистов, на экологический ущерб, который исходит от эксплуатации космодрома. Все это подкрепляется организацией массовых исков и общественных протестов в суды различной инстанции, включая международный суд. Все это, конечно, отзвуки и негативное эхо, сопутствующие тем антироссийским выпадам, которыми порой засоряется информационное поле Казахстана.
В наступающем году, как известно, Астана будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а президент республики планирует совершить визит в США. Конечно, для Казахстана — это знаковое событие, а поэтому в правящих верхах республики склонны его рассматривать в качестве «прорывного» в развитии торгово-экономических, технологических, военных и политических связей двух стран. Однако, по мнению экспертов, в том числе в самих США, вряд ли официальной Астане есть смысл строить иллюзии относительно готовности вашингтонских властей делать масштабные инвестиции в развитие экономики Казахстана или обеспечение его безопасности. В Вашингтоне даже не стараются скрывать, что глобальными и неизменными целями США продолжает оставаться создание такой системы межгосударственных отношений, которая всецело будет ориентирована на обеспечение собственных интересов.
По крайней мере, именно об этом свидетельствует содержание только что утвержденной Дональдом Трампом новой концепции национальной безопасности США. Поэтому для Казахстана, как и для других государств Центральной Азии, в этом отношении никаких исключений не предвидится.
Виктор Хинов, публицист
https://eadaily.com/ru/news/2017/12/28/druzhit-protiv-rossii-amerikanskie-manevry-na-pole-astany
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: андремас от 02.01.2018 11:33:12
И 22 ярда приморозили, чтоб туземцы посговорчивее были. Взяли за тёплое место..
И 22 ярда приморозили, чтоб туземцы посговорчивее были. Взяли за тёплое место..
Насколько понимаю, расширение баз и переобучение "новобранцев" служит цели прибылей ВПК.
Причем сам иск всего от полумиллиарда до максимум четырех. Чем это обстоятельство объяснят фанатичные поклонники США?
На негативные побочные явления детища Сороса в самих Штатах явление обратили: петиция с призывом о расследовании его деятельности собрала больше голосов, чем требуемый порог для ответа властей. Проблема в том, что в кичащейся демократией стране ответ на петиции необязателен...
Цитата: Пришелец от 02.01.2018 10:50:46
Много букв для начала года поеду полетаю разомнусь после застолий
Много букв для начала года поеду полетаю разомнусь после застолий
Хазанов: Ясновидящая мне сказала: "Путин пришел на 15 лет – передайте друзьям, чтобы успокоились"
Фрагмент программы "В гостях у Дмитрия Гордона" с советским и российским артистом эстрады, актёром театра и кино Геннадием Хазановым. 2007 год.
Фрагмент программы "В гостях у Дмитрия Гордона" с советским и российским артистом эстрады, актёром театра и кино Геннадием Хазановым. 2007 год.
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