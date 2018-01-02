Дружить против России: американские маневры на поле Астаны

STFU

Год назад

Спокойствие! после медведя счетчик обнулился.﻿

Хазанов: Ясновидящая мне сказала: "Путин пришел на 15 лет – передайте друзьям, чтобы успокоились"Фрагмент программы "В гостях у Дмитрия Гордона" с советским и российским артистом эстрады, актёром театра и кино Геннадием Хазановым. 2007 год.