Лукашенко и Назарбаев держат в кулаке свои страны, но не время

В Астане хорошо запомнили обидное высказывание Владимира Путина, что до Назарбаева, дескать, у казахов никогда не было своей государственности.

Белорусские независимые СМИ в эти дни стараются подчеркнуть, что вот, мол, азиатский правитель Назарбаев по ряду параметров прогрессивнее Лукашенко, правящего государством в центре Европы. Елбасы, мол, создал лучшие условия для западных инвестиций; массово посылает молодежь учиться на Запад с условием возврата, чтобы иметь просвещенную элиту; переводит алфавит на латиницу, чтобы ослабить российское влияние , и пр.