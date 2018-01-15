Forbes: Назарбаев едет в Белый дом

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Гоги80 15 Января 2018 в 14:35:45
"Мобильный интернет в Казахстане быстрее, чем в Бразилии, в России и Индии; вообще-то, даже в два раза быстрее, чем в Индии.
…Это Казахстан, формирующийся рынок в богатой нефтью и газом стране на Каспийском море, возглавляемой 77-летним Нурсултаном Назарбаевым. Он – единственный здравствующий бывший советский лидер. Все остальные либо ушли из жизни, либо покинули власть после чисток чиновников Коммунистической партии в 1991 году. И он прибывает в Вашингтон 16 января, первый и единственный президент из стран-«станов», который встретится с президентом Трампом в Белом доме", - говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что "…по сравнению с любым другим лидером в регионе Назарбаев –лучший из них. И по сравнению с любым другим бывшим советским государством, за исключением трех крошечных прибалтийских стран, ставших членами Европейского Союза, Казахстан находится в лучшей форме и политически более стабилен, чем любое из них".
"Тогда невозможно было предсказать, насколько хорошо все это получится; Назарбаев открыл Казахстан миру", – говорит первый посол США в этой стране Уильям Кортни, ныне старший научный сотрудник и исполнительный директор Форума бизнес-лидеров в корпорации RAND.
Назарбаев более умерен в управлении правительством. Для него важно разделение власти, что включает в себя и сохранение давней постсоветской традиции многовекторного подхода к геополитике, в которой Россия, Китай и Запад играют важную роль, но не разыгрываются друг против друга.
«США не собираются вытеснять Россию или Китай из Казахстана, а Россия не сможет вытеснить из Казахстана энергетические компании и стратегию безопасности США», – говорит он.
В сентябре Белый дом заявил, что Назарбаев поддержал новую южно-азиатскую стратегию Трампа, включающую усиление борьбы США против талибов в Афганистане и санкционные меры в отношении Пакистана за укрывательство антиафганских боевиков внутри своих границ. В том телефонном разговоре Трамп «выразил признательность за региональное и глобальное лидерство Казахстана, включая его предстоящее председательство в Совете Безопасности ООН в январе», напоминает издание.
"Нурсултан Назарбаев – это не Ангела Меркель бывшего Советского Союза, но это человек, который провел большую часть последнего десятилетия, пытаясь трансформировать страну в образчик современности, который бы служил примером для соседних стран обширной и одинокой Средней Азии.
Казахстан возглавил кампанию по запрещению ядерного оружия и неоднократно принимал в столице Астане мирные переговоры по Сирии, известные как Астанинский процесс", - отмечает автор статьи.
"Назарбаев хочет, чтобы его рассматривали в качестве посредника в Центральной Азии, и в этом с ним никто не может конкурировать. Его визит в Белый дом, скорее всего, будет использован для обеспечения того, чтобы оборонный бюджет США включал расходы и в Центральной Азии, и, возможно, также будет посвящен обсуждению необходимости в технологической экспертизе нефтяных компаний США по извлечению всей нефти из казахстанской части дна Каспийского моря. Месторождения Кашаган и Тенгиз уже привлекли миллиарды долларов от компании «Шеврон», - пишет Кеннет Рапоза.
На 2018 год «Шеврон» объявила о программе капиталовложения и разведки в размере 18,3 млрд долл. США, из которых, согласно заявлению компании, 3,3 млрд пойдут на Пермианский бассейн в США и 3,7 млрд будут направлены в Казахстан. В этом году компания отмечает 25-летие своей деятельности в Казахстане.
"…Если все пойдет хорошо с ценами на нефть, Тенгиз и Кашаган будут способствовать закреплению наследия Назарбаева по строительству современного Казахстана. Китайцы также помогут. Китай вложил миллионы в Хоргос – один из крупнейших сухих портов в мире, расположенный на границе двух государств. Вкратце, все это придает мощный импульс Назарбаеву", - считает автор публикации.
«Казахстан горячо поддерживает амбициозную инициативу Китая по возрождению многовекового Шелкового пути», отмечает Нихад Ахмед, экономист из базирующейся в Лондоне компании «Фокус Экономикс». Большинство маршрутов, предлагаемых в рамках инициативы «Пояса и пути», проходят через Казахстан.
"...Когда Назарбаев приедет в Вашингтон, он везет с собой скорее положительный, нежели негативный «багаж». В стране нет страха российского вторжения, по крайней мере, ничего подобного тому, о чем постоянно говорят в Литве и Украине. Нет цветных революций. Инвестиции, будь они из Китая или «Шеврона», поступают в Казахстан, а не в другие «станы». И не в Украину, в основном из-за гражданского конфликта в ее юго-восточной части, где поддерживаемые Россией сепаратисты противостоят центральному правительству.
…Как и Путин, и в какой-то степени имея такой же статус знаменитости, как и сам Трамп, Назарбаев пользуется популярностью у себя дома. Как бы его ни воспринимали, не поддается сомнению то, что Назарбаев сумел обеспечить политическую стабильность на протяжении всего времени после краха Советского Союза. За 30 лет он объединил страну", - подытоживает Кеннет Рапоза.
«Надо отдать ему должное», – говорит Мария Омеличева, профессор кафедры политологии Университета Канзаса.
«Можно критиковать многое в его политике, но он – мудрый лидер во многих отношениях. Мне не приходит в голову ни один другой лидер, который бы на протяжении долгого времени так инвестировал в образование управленцев и инженеров для становления страны. Я думаю, что это приносит теперь свои плоды».
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/01/12/kazakhstans-president-heads-to-trumps-white-house/#5f2335182262
Комментарии, по рейтингу, по дате
Работал я в одной организации в 90е годы, так вот, руководитель данного предприятия, отвалил огромные деньги журналу только за то, чтобы о нём написали короткую заметку