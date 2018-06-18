Впечатления украинского журналиста о Казахстане

Адекватно описал, как есть. Особенно про госзаказы на освещение деятельности госаппарата. Кому сколько- это супертайна, госсекрет. У общественников даже через суды не получается добыть такие данные. Потому как, если народ узнает, это подорвет наше доверие к ним. Ну а чё! Прикиньте, узнаем, что за то, чтобы какое то СМИ писало нагло, что у нас все хорошо, они берут миллионы. За просто так врать никто не хочет, наверно. Совесть то свою продать надо, да подороже. А, акимы наши. Что скажете? Кому сколько платите за пиар???