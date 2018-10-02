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Свирепые, бородатые, милые: казахи глазами аналитиков ЦРУ
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danilov 02 Октября 2018 в 09:58:38
Какими увидели казахов много десятилетий назад аналитики Центрального разведывательного управления США



Центральное разведывательное управление США рассекретило почти 800 тысяч документов. Среди них – исследования, посвященные Казахстану. Sputnik приводит наиболее интересные наблюдения "разведчиков-аналитиков".

"Название национальности казахов идет от слова "казах", что означает "беглый или бесхозный человек, который отделился от своего племени".

Свирепые, крепкие и бородатые казахские соплеменники имеют очень яркий внешний вид. У них монголоидная внешность, они низкие и полные, имеют темную кожу, прямые темные волосы и волосатое тело".

Казахи, будучи дикими, и зачастую доведенными до воровства под давлением большого желания наживы, на самом деле являются простыми, вежливыми, гостеприимными, щедрыми и милыми людьми".

Тишина у казахов и их собратьев-кочевников – прелюдия к приветствию. Это особенность их социального этикета. После того, как они приблизились друг к другу в тишине, казахи пожимают друг другу руки, а затем обнимают друг друга за талию".

"Рацион кочевых казахских племен состоит приблизительно из 50% молока, 40% мяса, 10% зерна. Они совсем не употребляют овощи. Считается, что они едят умеренно. Казахи –большие мясоеды, любят жареное мясо в любой форме. Колбаса из лошадиного мяса – их главное лакомство. Более бедные люди едят в основном сыр и молоко – они не могут позволить себе баранину".

"Мясо белой лошади считается особым деликатесом, в то время как баранина ценится, если у овцы желтая голова и белое тело".
"Они (казахи – прим.ред.) каждый день пьют чай с молоком, а также они употребляют много кумыса, который готовится из кобыльего молока. Кумыс служит заменой вина, так как содержание алкоголя в нем от 2 до 3 процентов".

"Казахи — очень сильные и выносливые кочевники, хотя иногда и крайне ленивые. Они занимаются овцеводством, пасут крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов и зачастую больше ничего не умеют. Когда приходит зимний сезон, некоторые из них "выходят на большую дорогу". Они становятся бандитами, убивают путешественников и занимаются воровством. Иногда они ловят диких животных и продают их шкурки".

Казахи очень сильны в наездничестве – дети пяти-шести лет уверенно сидят на лошадях. Едва достигнув десятилетнего возраста, они уже обладают необычным талантом, который позволяет им определить болезнь лошади. Они могут стоять верхом на лошади и через секунду на ней забрать предметы с земли, после чего принимают прежнее положение".

"Казахи живут настоящим, они мало заботятся о прошлом, в их словарном запасе даже нет перевода для слова "прадед".

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00047R000200210002-3.pdf
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  vladtr 02.10.2018 в 10:09:06   # 696179
Quote:
"Казахи живут настоящим, они мало заботятся о прошлом, в их словарном запасе даже нет перевода для слова "прадед"

Не согласен... чушь. В любой семье стариков чтят и уважают.
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  MишаМашкевич 02.10.2018 в 10:28:55   # 696183
Вот так вот поверхностное знание о народе становится стереотипом. В одном иностранном сайте я прочитала что казашки все поголовно красивы, умны, образованы и очень ценят мужчин непьющих. Прямо вот молятся на них. Алкоголизм у нас оказывается очень высок. Не пьющих мужчин встретить практический невозможно. Не, ну конечно у нас пьют, но не до такой же степени шо аж трезвого днём с огнём не сыскать.
Прадед это баба перевод.
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  Tigr2 02.10.2018 в 11:05:38   # 696189
Люди это не мнение, это взгляд ЦРУ-ков.
Понятно, что местами бред.
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  Стрельцов 02.10.2018 в 11:30:48   # 696191
Что за хрень где цру и где казахи, что они могут знать.
тогда пусть выложат что написали про американцев за тот же период...
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  Hairless 02.10.2018 в 11:47:32   # 696194
Заглянул по ссылке - документ датирован 27 ноября 1952 г., и говорится в нем о казахах Синьцзянской провинции Китая.
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  МишкаНаСевер 02.10.2018 в 12:02:39   # 696197
Цитата: Hairless от 02.10.2018 11:47:32
Заглянул по ссылке - документ датирован 27 ноября 1952 г., и говорится в нем о казахах Синьцзянской провинции Китая.

Аааа, то-то я думаю

Quote:
Когда приходит зимний сезон, некоторые из них "выходят на большую дорогу". Они становятся бандитами, убивают путешественников и занимаются воровством
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