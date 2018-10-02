Свирепые, бородатые, милые: казахи глазами аналитиков ЦРУ

"Казахи живут настоящим, они мало заботятся о прошлом, в их словарном запасе даже нет перевода для слова "прадед"

Цитата: Hairless от

Заглянул по ссылке - документ датирован 27 ноября 1952 г., и говорится в нем о казахах Синьцзянской провинции Китая. Заглянул по ссылке - документ датирован 27 ноября 1952 г., и говорится в нем о казахах Синьцзянской провинции Китая.

Когда приходит зимний сезон, некоторые из них "выходят на большую дорогу". Они становятся бандитами, убивают путешественников и занимаются воровством