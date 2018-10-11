Поликлиники Казахстана перейдут на безбумажный формат с 1 января.

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Гоги80 11 Октября 2018 в 15:43:06
В ведомстве отметили, что нововведение появится во всех медицинских учреждениях, поликлиниках и стационарах, которые оказывают бесплатную медпомощь. Сотрудников избавят от бумажного дублирования — запись на прием и осмотр пациентов будут вести только через информационные системы.
Пациентам не придется носить с собой амбулаторные карты, флюорографические записи и другие документы. Все, что нужно, — предъявить удостоверение личности, а все необходимые сведения высветятся на экране компьютера врача.
По данным министра на июль 2018 года, охват медицинских организаций Казахстана информационными системами составлял более 96%, оснащение компьютерами — около 85%, а доступ к интернету вырос до 63%. Работают два центра обработки данных, которые обеспечивают полное резервирование и копирование данных. К услугам казахстанцев предложены 17 мобильных приложений в области здравоохранения и медицины.
Источник: Sputnik Казахстан
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Это все понятно Елжан , а когда лечить-то начнете по нормальному ? , когда специалисты появятся ? , когда очередей не будет ? и таких "когда" 100 раз к ряду .