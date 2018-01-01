Red Hat будет поглощен IBM

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Октября 2018 в 15:59:23
Red Hat Software, американская компания, выпускающая решения на основе свободной операционной системы Linux и другие программные продукты и услуги на основе открытого исходного кода, потеряет самостоятельность. Тут сразу по масштабности, эпичности и значимости сделки вспоминается похожая история из 2009 года о том, как "Oracle проглотила Sun". Та сделка имела весьма удручающие последствия. Интересно, чем все обернется на этот раз?
Компания IBM объявила о достижении соглашения о покупке компании Red Hat. Из пресс-релиза можно сделать вывод, что IBM приобрела Red Hat как поставщика «облачных решений» на базе открытых технологий и включает его в состав своего подразделения по «гибридному облаку» как самостоятельное подразделение. Это будет крупнейшее приобретение в истории IBM, отмечает Reuters.
Согласно сообщению, стороны достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене $190 за штуку, представляющих общую стоимость предприятия приблизительно в $34 миллиарда. На торгах в пятницу, 26 октября, на NYSE последняя сделка с акциями Red Hat была заключена по цене $117, а рыночная капитализация компании составила $20,53 миллиарда. Таким образом IBM приобретает Red Hat по цене на 60-процентов выше рыночной оценки. Для справки, капитализация IBM на данный момент составляет около 113.9 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров и президент корпорации IBM Джинни Рометти отметила:
Приобретение Red Hat способно изменить правила игры. Оно меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий.
…
Сделка превратит IBM в мирового лидера гибридных облачных технологий по сравнению с большинством конкурирующих компаний, вынужденных арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов.
Гендиректор Red Hat Джим Уайтхерст и другие нынешние руководители компании останутся на своих должностях.
IBM обещает сохранить открытую модель разработки, принятую в Red Hat, и продолжит поддержку сообщества, сформировавшегося вокруг продуктов Red Hat. Участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat будет продолжено.
Объединенными усилиями IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы СПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в среде FOSS, принимая участие в таких инициативах, как GPL Cooperation Commitment, Invention Network и LOT Network.
Сделку между IBM и Red Hat собираются полностью закрыть во второй половине 2019 года.
https://habr.com/post/428035/
Комментарии, по рейтингу, по дате