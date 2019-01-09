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IT
Сбой в работе сотовой связи и Интернета объяснили в МИК
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danilov 09 Января 2019 в 17:59:00
В Министерстве информации и коммуникаций РК объяснили причины сбоя работы телекоммуникационной связи, произошедшего 8 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.

8 января казахстанцы пожаловались на затруднения с доступом к различным казахстанским сайтам, сбои в работе банкоматов, а также проблемы с сотовой связью.

В МИК сообщили о произошедшем кратковременном сбое телекоммуникационного оборудования магистральных операторов связи.

"Он привел к переключению на резервное оборудование. В этот период в момент переключений на резерв и обратно наблюдались непродолжительные проблемы в получении услуг связи, которые оперативно были устранены", - прокомментировали в пресс-службе министерства информации и коммуникаций.

https://tengrinews.kz/internet/sboy-v-rabote-sotovoy-svyazi-i-interneta-obyyasnili-v-mik-361054/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 09.01.2019 в 18:03:26   # 708269
Ага а сейчас что? Неработает Инста ютуб уже больше часа
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  babki 09.01.2019 в 20:27:52   # 708294
Да, конечно, мы вам верим
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  Сила 09.01.2019 в 21:19:56   # 708300
а мне на вас по хую у меня есть випиен
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