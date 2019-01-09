Сбой в работе сотовой связи и Интернета объяснили в МИК

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danilov 09 Января 2019 в 17:59:00
8 января казахстанцы пожаловались на затруднения с доступом к различным казахстанским сайтам, сбои в работе банкоматов, а также проблемы с сотовой связью.
В МИК сообщили о произошедшем кратковременном сбое телекоммуникационного оборудования магистральных операторов связи.
"Он привел к переключению на резервное оборудование. В этот период в момент переключений на резерв и обратно наблюдались непродолжительные проблемы в получении услуг связи, которые оперативно были устранены", - прокомментировали в пресс-службе министерства информации и коммуникаций.
https://tengrinews.kz/internet/sboy-v-rabote-sotovoy-svyazi-i-interneta-obyyasnili-v-mik-361054/
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