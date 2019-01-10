AMD представила семинанометровые процессоры Ryzen третьего поколения

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danilov 10 Января 2019 в 09:21:38
В том числе показали демонстрацию в игре Forza Horizon, где система с неким новым CPU Ryzen и видеокартой Radeon VII в 4K показала свыше 110 к/с. А в тесте Cinebench R15 ранний образец нового CPU Ryzen справился с заданием быстрее Core i9-9900K, потребляя меньше энергии (133 Вт против 180 Вт), причём работал процессор AMD не на финальных частотах.
На фото видно, что процессор включает два кристалла. Меньший содержит два кластера с восьмиядерным CPU, больший — необходимый набор контроллеров и интерфейсов. Напомним, многокристальную компоновку Chiplet компания AMD представила ещё в ноябре.
Подтвердилась и информация касательно того, что Новые CPU Ryzen первыми на рынке получат поддержку интерфейса PCIe 4.0.
К сожалению, касательно процессоров слухи подтвердились: они действительно выйдут на рынок когда-то позже в этом году. Причём пока нам не раскрыли даже названий, не говоря уже о параметрах или ценах.
https://www.ixbt.com/news/2019/01/09/amd-predstavila-seminanometrovye-processory-ryzen-tretego-pokolenija.amp.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 10.01.2019 09:34:42
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!
"Мы" - это кто? У Казахстана нет ни Ryzen'а, ни 27M. И не предвидится ни того, ни другого, к сожалению.
А ватники, даже местные, они как правило отождествляют себя с роиссей и бывшим СССР.
Цитата: Лысый от 10.01.2019 09:34:42
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!
Лысый, назовите страны производящие свои микропроцессоры.
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:13:32
"Мы"-это я от лица ватников говорил.
А ватники, даже местные, они как правило отождествляют себя с роиссей и бывшим СССР.
"Мы"-это я от лица ватников говорил.
А ватники, даже местные, они как правило отождествляют себя с роиссей и бывшим СССР.
Для кастрюлеголовых неватников, далеких от техники:
Проблема управления (и наведения) объекта, движущегося на высокой скорости в возникающем при этом облаке плазмы, является весьма сложной и требует неординарных научных, технических и технологических решений.
Так что, как говаривала известная дочь офицера, "не все так однозначно".
Проблема управления (и наведения) объекта, движущегося на высокой скорости в возникающем при этом облаке плазмы, является весьма сложной и требует неординарных научных, технических и технологических решений.
Так что, как говаривала известная дочь офицера, "не все так однозначно".
Так что, как говаривала известная дочь офицера, "не все так однозначно".
Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:23:41
Нет, никакие страны микропроцессоры не производят. А то что амеры из интел и амд представляют как свое, то это им рептилоиды с нибиру поставляют, амеры только свои лейблы лепят и в красивые коробочки укладывают.
Нет, никакие страны микропроцессоры не производят. А то что амеры из интел и амд представляют как свое, то это им рептилоиды с нибиру поставляют, амеры только свои лейблы лепят и в красивые коробочки укладывают.
Глупо оспаривать первенство американцев в этом вопросе.
Проблема в том, что для его сохранения они не гнушаются никакими методами - на политическими, ни экономическими, ни военными, при этом громко вопя на весь мир о свободном рынке и ниибацца демократии. Вот для того, чтобы избежать военных методов воздействия, и нужны 27М.
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:28:24
Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
Из глухого аула все кажется мультиком
Цитата: Hairless от 10.01.2019 10:32:30
Из глухого аула все кажется мультиком
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:28:24
Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
Из глухого аула все кажется мультиком
Когда катаешься на горке из оледенелого говна все страны вокруг кажутся глухими аулами.
Quote:
В Приамурье в селе Чигири с 29 декабря образовалась горка из заледеневших нечистот. Это произошло из-за переполненных септиков в недавно построенных трехэтажных домах.
Выше есть мультик про квантовый компьютер от IBM, посмотри и узбагойся.