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IT
AMD представила семинанометровые процессоры Ryzen третьего поколения
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danilov 10 Января 2019 в 09:21:38
Кроме видеокарты Radeon VII, которая стала первой потребительской игровой видеокартой на основе семинанометрового GPU, AMD представила и настольные процессоры Ryzen, которые также стали первыми семинанометровыми потребительскими CPU в мире.



В том числе показали демонстрацию в игре Forza Horizon, где система с неким новым CPU Ryzen и видеокартой Radeon VII в 4K показала свыше 110 к/с. А в тесте Cinebench R15 ранний образец нового CPU Ryzen справился с заданием быстрее Core i9-9900K, потребляя меньше энергии (133 Вт против 180 Вт), причём работал процессор AMD не на финальных частотах.

На фото видно, что процессор включает два кристалла. Меньший содержит два кластера с восьмиядерным CPU, больший — необходимый набор контроллеров и интерфейсов. Напомним, многокристальную компоновку Chiplet компания AMD представила ещё в ноябре.

Подтвердилась и информация касательно того, что Новые CPU Ryzen первыми на рынке получат поддержку интерфейса PCIe 4.0.

К сожалению, касательно процессоров слухи подтвердились: они действительно выйдут на рынок когда-то позже в этом году. Причём пока нам не раскрыли даже названий, не говоря уже о параметрах или ценах.

https://www.ixbt.com/news/2019/01/09/amd-predstavila-seminanometrovye-processory-ryzen-tretego-pokolenija.amp.html
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  Лысый 10.01.2019 в 09:34:42   # 708339
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!
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  Hairless 10.01.2019 в 10:00:14   # 708342
Цитата: Лысый от 10.01.2019 09:34:42
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!

"Мы" - это кто? У Казахстана нет ни Ryzen'а, ни 27M. И не предвидится ни того, ни другого, к сожалению.
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  Лысый 10.01.2019 в 10:13:32   # 708345
"Мы"-это я от лица ватников говорил.
А ватники, даже местные, они как правило отождествляют себя с роиссей и бывшим СССР.
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  СССР 10.01.2019 в 10:19:08   # 708347
Цитата: Лысый от 10.01.2019 09:34:42
Ну ничо-ничо! Мы им в ответку 27 махов!


Лысый, назовите страны производящие свои микропроцессоры.
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  Лысый 10.01.2019 в 10:23:41   # 708348
Нет, никакие страны микропроцессоры не производят. А то что амеры из интел и амд представляют как свое, то это им рептилоиды с нибиру поставляют, амеры только свои лейблы лепят и в красивые коробочки укладывают.
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  Hairless 10.01.2019 в 10:26:13   # 708349
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:13:32
"Мы"-это я от лица ватников говорил.
А ватники, даже местные, они как правило отождествляют себя с роиссей и бывшим СССР.

Для кастрюлеголовых неватников, далеких от техники:
Проблема управления (и наведения) объекта, движущегося на высокой скорости в возникающем при этом облаке плазмы, является весьма сложной и требует неординарных научных, технических и технологических решений.
Так что, как говаривала известная дочь офицера, "не все так однозначно".
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  Лысый 10.01.2019 в 10:26:35   # 708350
Что касаемо эльбруса, так то святые монаси на горе Афон у Ильи пророка намаливают.
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  Лысый 10.01.2019 в 10:28:24   # 708351
Quote:
Проблема управления (и наведения) объекта, движущегося на высокой скорости в возникающем при этом облаке плазмы, является весьма сложной и требует неординарных научных, технических и технологических решений.
Так что, как говаривала известная дочь офицера, "не все так однозначно".


Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.
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  Hairless 10.01.2019 в 10:30:51   # 708352
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:23:41
Нет, никакие страны микропроцессоры не производят. А то что амеры из интел и амд представляют как свое, то это им рептилоиды с нибиру поставляют, амеры только свои лейблы лепят и в красивые коробочки укладывают.

Глупо оспаривать первенство американцев в этом вопросе.
Проблема в том, что для его сохранения они не гнушаются никакими методами - на политическими, ни экономическими, ни военными, при этом громко вопя на весь мир о свободном рынке и ниибацца демократии. Вот для того, чтобы избежать военных методов воздействия, и нужны 27М.
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  Hairless 10.01.2019 в 10:32:30   # 708355
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:28:24


Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.


Из глухого аула все кажется мультиком
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  Лысый 10.01.2019 в 10:52:43   # 708366
Цитата: Hairless от 10.01.2019 10:32:30
Цитата: Лысый от 10.01.2019 10:28:24


Благодаря новым процессорам от АМD, мультеги про 27М станут еще реалистичней.


Из глухого аула все кажется мультиком


Когда катаешься на горке из оледенелого говна все страны вокруг кажутся глухими аулами.



Quote:
В Приамурье в селе Чигири с 29 декабря образовалась горка из заледеневших нечистот. Это произошло из-за переполненных септиков в недавно построенных трехэтажных домах.

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  Hairless 10.01.2019 в 11:01:19   # 708369
Кто желает видеть гавно - только его и видит.
Выше есть мультик про квантовый компьютер от IBM, посмотри и узбагойся.
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