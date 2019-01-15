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IT
Абаев ответил на вопрос о блокировках
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danilov 15 Января 2019 в 16:46:30
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах правительства ответил на вопросы журналистов.
Ответил он и на вопрос, почему каждый вечер казахстанцы испытывают проблемы с доступом в интернет и «зайти» можно только через прокси-сервер.
«Интернета нет? Каждый день у вас проблемы? Я что-то сомневаюсь, что каждый день это происходит. Скорее всего, это происходит, когда техническая нагрузка такая серьезная. Давайте разбираться. Это не связано с министерством информации и коммуникаций. То есть, мы никаких технических преград для деятельности интернета на территории Казахстана не осуществляем», - отметил глава МИК.
Министр поспешил добавить, что сам он интернетом по вечерам пользуется редко, но даже в тех случаях, когда он «выходил в интернет, проблем не было».
«Вам надо обратиться к операторам связи. Ставьте вопрос о качестве связи, вы как пользователи имеете на это право», - посоветовал он напоследок журналистам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 15.01.2019 в 16:48:21   # 709037
Никто ни за что не отвечает. Удобная позиция.
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  Kukaracha 15.01.2019 в 16:53:45   # 709038
Quote:
«Вам надо обратиться к операторам связи. Ставьте вопрос о качестве связи, вы как пользователи имеете на это право», - посоветовал он напоследок журналистам.


И на последок: Обращайтесь к профессионалам отшиваний, вы нас з@ебли уже.
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  dober66 15.01.2019 в 17:04:11   # 709041
Это получается VPN нагрузку с снимает сразу инет появляется магия какаета
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  СССР 15.01.2019 в 18:58:39   # 709052
Я бы поставил вопрос профпригодности министра и соответствия занимаемой должности
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  Nafis 15.01.2019 в 20:47:25   # 709074
Идет плановое обучение населения пользованию vpn.
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  Skype 15.01.2019 в 21:28:02   # 709080
Цитата: СССР от 15.01.2019 18:58:39
Я бы поставил вопрос профпригодности министра и соответствия занимаемой должности


К сожаление там нет профи, ибо тама с башкой дружить надо
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