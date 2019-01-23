Воцап ввёл ограничение по числу пересылаемых сообщений

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Pole13 23 Января 2019 в 14:39:00
Пользователей самого массового мессенджера в мире насчитывается более 2 млрд человек. Большая часть из которых теперь на праздники вздохнёт спокойно. Кончится и бесконечный спам про фейковые штрафы, якобы опасные лекарства и типа пропавший детей.
Где-то в Казахстане сейчас заплакали тысячи одиноких апашек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 23.01.2019 в 14:59:02 # 709951
Sr. Leonsio 23.01.2019 в 16:00:32 # 709960
Цитата: Pole13 от 23.01.2019 15:32:07Хм, вы не согласны с политикой админа? А ну выйди-ка вон из дверей!(с)
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Цитата: Zoggyla от 23.01.2019 16:24:59
Цитата: Pole13 от 23.01.2019 15:32:07Хм, вы не согласны с политикой админа? А ну выйди-ка вон из дверей!(с)
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Мой пост не задевал чувств апашек, была сухая и конкретная информация.
WhatsApp - крупнейший в мире частный мессенджер с более чем 2 миллиардами пользователей в мире. Через мессенджер частенько распространяются ложные новости - как, впрочем, и через фейсбук. И это иногда бывает смертельно опасно: так, в Индии более 40 человек были убиты толпой после того, как через WhatsApp о них распространялись сообщения как о похитителях детей и торговцах человеческими органами. А в Мексике из-за подобных фейковых сообщений месяц назад двоих мужчин живьем закопали в землю. Именно после этого случая в компании заявили, что ограничат рассылку новостей, запретив пользователям отправлять сообщения более чем 5 контактам или группам и удалив кнопку быстрой пересылки, расположенную рядом с сообщением.
Изначально новые правила были введены в Индии, а вчера они распространились на пользователей во всем мире. "С этого дня мы накладываем ограничение на количество пересылаемых сообщений во всех странах мира", - заявила Виктория Гранд, вице-президент WhatsApp по внешней политике и коммуникациям, выступая на мероприятии компании в Джакарте. Свободолюбивые пользователи, конечно, были недовольны действиями мессенджера.