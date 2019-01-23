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IT
Воцап ввёл ограничение по числу пересылаемых сообщений
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Pole13 23 Января 2019 в 14:39:00
Месседжер WhatsApp услышал крики и стоны членов больших казахских семей. Помните, помешательство, когда на праздники тебя закидывают одними и теми же стикерами, фотками вся родня и друзья? Раньше одно и то же сообщение можно было спокойно переслать 20 адресатам, теперь — только 5.
Пользователей самого массового мессенджера в мире насчитывается более 2 млрд человек. Большая часть из которых теперь на праздники вздохнёт спокойно. Кончится и бесконечный спам про фейковые штрафы, якобы опасные лекарства и типа пропавший детей.
Где-то в Казахстане сейчас заплакали тысячи одиноких апашек.
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  Nightwalker 23.01.2019 в 14:59:02   # 709951
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  Pole13 23.01.2019 в 15:32:07   # 709957
Админ, ну я же не это постил!!!!!
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  Sr. Leonsio 23.01.2019 в 16:00:32   # 709960
Ура! Наконец то! Запарили некоторые со своим спамом и тупыми рисунками.
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  Zoggyla 23.01.2019 в 16:24:59   # 709963
Цитата: Pole13 от 23.01.2019 15:32:07
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Хм, вы не согласны с политикой админа? А ну выйди-ка вон из дверей!(с)
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  Pole13 23.01.2019 в 16:34:37   # 709966
Цитата: Zoggyla от 23.01.2019 16:24:59
Цитата: Pole13 от 23.01.2019 15:32:07
Админ, ну я же не это постил!!!!!
Хм, вы не согласны с политикой админа? А ну выйди-ка вон из дверей!(с)

Мой пост не задевал чувств апашек, была сухая и конкретная информация.
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  Pole13 23.01.2019 в 16:38:59   # 709967
Мессенджер WhatsApp ввел в действие лимит сообщений, которые пользователь может перенаправить своим контактам. Отныне пользователь сможет перенаправить информацию только пяти своим контактам или группам контактов. Ранее это число было ограничено 20 контактами. WhatsApp, недавно купленный компанией Facebook, заявляет, что ограничение стало частью глобального плана "по борьбе с лживой информацией и слухами".
WhatsApp - крупнейший в мире частный мессенджер с более чем 2 миллиардами пользователей в мире. Через мессенджер частенько распространяются ложные новости - как, впрочем, и через фейсбук. И это иногда бывает смертельно опасно: так, в Индии более 40 человек были убиты толпой после того, как через WhatsApp о них распространялись сообщения как о похитителях детей и торговцах человеческими органами. А в Мексике из-за подобных фейковых сообщений месяц назад двоих мужчин живьем закопали в землю. Именно после этого случая в компании заявили, что ограничат рассылку новостей, запретив пользователям отправлять сообщения более чем 5 контактам или группам и удалив кнопку быстрой пересылки, расположенную рядом с сообщением.

Изначально новые правила были введены в Индии, а вчера они распространились на пользователей во всем мире. "С этого дня мы накладываем ограничение на количество пересылаемых сообщений во всех странах мира", - заявила Виктория Гранд, вице-президент WhatsApp по внешней политике и коммуникациям, выступая на мероприятии компании в Джакарте. Свободолюбивые пользователи, конечно, были недовольны действиями мессенджера.

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