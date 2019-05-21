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IT
5G появятся в трёх городах Казахстана до конца года
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danilov 21 Мая 2019 в 17:53:23
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам внедрения в Казахстане Сети связи «пятого поколения».

В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В целом, ожидается, что Сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

По итогам обсуждения Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил разработать План мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.

В совещании приняли участие министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК А. Жумагалиев, индустрии и инфраструктурного развития РК Р. Скляр, председатель правления АО «Казахтелеком» К. Есекеев и другие.
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