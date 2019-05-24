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Глабальный индекс скорости мобильного интернета
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danilov 24 Мая 2019 в 17:17:58
Казахстан опустился на 2 строчки и занимает 84 место.
Россия улучшила показатели и поднялась на 3 позиции - 81 место.


+ -		Страна Mbps
1-Norway65,41
2-Canada64,42
33South Korea63,81
4-Netherlands61,75
5-2Qatar59,9
6-1Australia58,87
7-United Arab Emirates56,33
81Switzerland53,63
9-1Singapore53,12
103Malta51,62
113Czech Republic50,47
123Albania49,14
13-3Denmark48,68
14-3Belgium48,64
15-3Sweden47,76
161Croatia47,52
176Lithuania46,51
184Luxembourg46,35
19-3Hungary45,94
20-1France45,76
214Estonia45,58
22-4New Zealand44,62
23-3Montenegro44,56
24-3Greece44,35
251Finland44,13
261Austria43,7
27-3Taiwan43,48
28-Macedonia40,67
29-Serbia40,62
301Cyprus40,15
31-1Lebanon38,53
323Turkey36,46
335United States36,2
34-2Romania35,8
358Saudi Arabia35,06
36-2Oman35,06
37-4Kuwait34,78
382Slovakia34,03
39-2Spain33,97
40-1Hong Kong (SAR)33,92
41-5Moldova33,68
42-1Portugal33,14
436Latvia33
44-2Slovenia32,8
45-Germany32,56
46-2Italy32,28
471Poland31,71
48-2Japan30,72
491United Kingdom30,68
50-3Macau (SAR)30,64
512China30,47
522Georgia29,33
53-2Iran29,27
543South Africa29,24
55-Azerbaijan29,19
56-Uruguay28,87
57-5Laos27,58
58-Armenia27,1
592Bahrain26,37
603Morocco25,31
611Peru24,57
624Antigua and Barbuda24,22
63-3Sri Lanka24,04
644Republic of the Union of Myanmar23,8
652Mexico23,68
66-1Ireland23,66
677Maldives23,6
682Vietnam23,43
69-5Israel23,4
701Tunisia23,19
71-2Mauritius22,62
728Honduras22,3
732Brazil21,75
743Fiji21,5
75-2Belize21,25
765Malaysia21,09
776Argentina20,76
78-6Ecuador20,62
79-Nicaragua20,62
80-2Angola20,34
813Russia20,13
827Thailand19,81
83-7Côte d'Ivoire19,62
84-2Kazakhstan19,2
857Jamaica19,12
864Ethiopia18,96
87-Chile18,94
88-2Costa Rica18,78
89-4Syria18,74
903Bolivia18,66
91-Ukraine18,65
925Dominican Republic18,26
93-5The Bahamas17,77
94-Guatemala17,51
954Senegal17,31
96-Colombia17,3
97-2Egypt17,24
9837Cuba17,02
991Jordan16,94
1001Mongolia16,37
101-3Brunei16,35
10231Bosnia and Herzegovina15,68
1032Kenya15,58
104-1Philippines14,73
1053Nigeria14,26
1061Kyrgyzstan14,11
107-5Zimbabwe14,04
1081Paraguay13,8
109-5Trinidad and Tobago13,57
1101Pakistan13,39
111-5Zambia12,81
112-2Cameroon12,65
113-Namibia12,55
114-2Cambodia11,85
115-Ghana11,84
1166Belarus11,66
1174Uganda11,29
11810Haiti11,27
119-2Panama11,25
120-6Rwanda11,23
121-1India10,71
1229Tajikistan10,44
123-5Indonesia10,44
1245DR Congo10,41
125-1Nepal10,33
126-1Mozambique10,11
127-1Bangladesh9,97
128-9Tanzania9,9
129-2Uzbekistan9,8
130-7Libya9,74
131-15Sudan9,51
132-Burkina Faso9,12
133-3El Salvador8,71
1342Afghanistan7,78
135-1Venezuela6,97
1361Palestine6,71
1371Iraq6,61
1381Algeria?


https://www.speedtest.net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Black_chi 24.05.2019 в 17:32:29   # 721629
даже в гондурасе скорость выше
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  Dragon 24.05.2019 в 17:56:09   # 721630
Цитата: Black_chi от 24.05.2019 11:32:29
даже в гондурасе скорость выше


...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!

Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
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  kkafp 24.05.2019 в 18:11:41   # 721634
Меня скорость интернета в большинстве случаев вполне устраивает. Хочется сказать, что реально не хватает лишь одного, стабильности, чтобы скорость закачки всегда была нормальной и не падала до нуля, как это нередко случается.
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  Dragon 24.05.2019 в 18:20:58   # 721636
Цитата: kkafp от 24.05.2019 12:11:41
Меня скорость интернета в большинстве случаев вполне устраивает. Хочется сказать, что реально не хватает лишь одного, стабильности, чтобы скорость закачки всегда была нормальной и не падала до нуля, как это нередко случается.


Если ещё не считать то, что иногда по вечерам ее и вовсе отключают?!
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  Comandante 24.05.2019 в 22:41:38   # 721648
Поправь тему. Глобальный
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  arhar 25.05.2019 в 00:00:53   # 721652
Тереза мей уходит в отставку, на её место скорее всего взойдет бориска джонов сын.
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  Ал 25.05.2019 в 00:02:06   # 721653
Цитата: Dragon от 24.05.2019 11:56:09
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!

Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
Почему Киргизию с Украиной не упомянул?
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  Skype 25.05.2019 в 00:02:38   # 721655
Цитата: arhar от 24.05.2019 18:00:53
Тереза мей уходит в отставку, на её место скорее всего взойдет бориска джонов сын.


Теперь фунт попрет, ждем понедельника

А Бориску на кол
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  Manitu 25.05.2019 в 00:11:07   # 721657
Нормальный у нас интернет меня устраивает. Титус загружается без проблем.
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  Ал 25.05.2019 в 00:14:50   # 721661
Цитата: Manitu от 24.05.2019 18:11:07
Нормальный у нас интернет меня устраивает. Титус загружается без проблем.
Некоторые титусяне предпочитают ролики опального олигарха и БАСЕ вечерами смотреть...
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  charg 25.05.2019 в 05:54:14   # 721682
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  Ал 25.05.2019 в 13:03:06   # 721699
Quote:
Глабальный индекс скорости мобильного интернета
Где шляются наши граммарнаци?
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  Ал 25.05.2019 в 13:21:28   # 721701

Quote:
Ассанжу предъявлены новые обвинения в США. Ему грозит до 180 лет тюрьмы https://www.bbc.com/russian/news-48390853
23 мая 2019
...
По словам официальных представителей министерства юстиции, максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения составляет 10 лет заключения.
С другой стороны, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США и поднимать вопрос о нарушении свободы слова.
Wikileaks называет себя средством массовой информации. С 1971 года, после решения Верховного суда по делу федерального правительства против газеты New York Times, СМИ в США имели возможность беспрепятственно публиковать сведения, официально отнесенные к государственной тайне, ссылаясь на свое конституционное право.
Ассанжу обвинения в публикации секретных материалов ранее не предъявлялись. В частности, юристы прежней администрации Обамы посчитали, что невозможно будет доказать суду, чем Wikileaks принципиально отличается от традиционных СМИ.
...
Quote:
Нуланд в черном списке. Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию https://www.bbc.com/russian/news-48386770
23 мая 2019
...
Наибольшую известность в России Нуланд приобрела в конце 2013 года, когда угощала печеньем протестующих в Киеве.
...
Тем самым вместе с другими официальными лицами непосредственно находящимися на майдане и оказывающими давление на украинские власти, нарушала пункты касающиеся суверенитета Будапештского меморандума...
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  Dragon 25.05.2019 в 13:25:33   # 721702
Цитата: Ал от 24.05.2019 18:02:06
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Почему Киргизию с Украиной не упомянул?




Короче, ты понял, куда пойти?!
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  Ал 25.05.2019 в 13:33:00   # 721704
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:25:33


Короче, ты понял, куда пойти?!

Лично я только адрес картинки при цитировании вижу.
Но зато ты легко сможешь опробовать на себе любой собственный совет...
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  Ал 25.05.2019 в 13:45:19   # 721708
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  Dragon 25.05.2019 в 14:15:40   # 721710
Пиздец по теме всё выложил думаешь?! Хотя, у теа сегодня выходной же

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  Ал 25.05.2019 в 15:50:16   # 721712
Цитата: Dragon от 25.05.2019 08:15:40
Это ты хоть в этот раз правильно заметил: в отличие от тебя я круглосуточно в интернете не сижу.

Причем даже в выходные лишь периодически заглядываю.

При этом, опять же в отличие от тебя, "не подлежащих критике" кумиров не имею...
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  Dragon 25.05.2019 в 15:51:12   # 721713
Цитата: Ал от 25.05.2019 07:03:06
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Фото своего деда нашел, который не вернулся? А кстати, это тот который разведчик или с пехоты?! Однозначно, ты копия деда!
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  Ал 25.05.2019 в 15:52:21   # 721714
Цитата: Dragon от 25.05.2019 09:51:12
3,14здюк, уже себя не узнаешь?

Кстати, на резонное замечание о скорости интернета в/на Украине и в Киргизии ты ничего по сути не ответил.

При этом вряд-ли дождемся от тебя не блеяния с высерами, а вменяемой реакции на замечание о сути нарушения властями США первой поправки к собственной Конституции...
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  Dragon 25.05.2019 в 15:59:19   # 721715
Quote:
3,14здюк, уже себя не узнаешь?


мАл, историю свою посмотри, увидишь, сколько же говна за сегодня ты сам наПИЗДЕЛ!!!
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  Ал 25.05.2019 в 16:00:30   # 721716
Цитата: Dragon от 25.05.2019 09:59:19
Малахольный то ли баран то ли козел, историю свою посмотри, увидишь, сколько же говна за сегодня ты сам наПИЗДЕЛ!!!



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  Dragon 25.05.2019 в 16:04:07   # 721718
Quote:
круглосуточно в интернете в интернете


А работу работать?!

Quote:

Причем даже в выходные лишь периодически заглядываю.


Этого достаточно!!! Периодически заглядывая столько насрал с утра ты тут!!!
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  Ал 25.05.2019 в 16:06:05   # 721719
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  Templar 25.05.2019 в 21:06:36   # 721721
мАл, ты, помимо перевода стрелок, еще что-то умеешь?
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  Ал 25.05.2019 в 21:21:34   # 721722
Цитата: Templar от 25.05.2019 15:06:36
Малахольный, твой буйный сородич в данный момент в сети не светится. Может, позже на этот вопрос ответит.

Кстати, на что ты в этот раз обиделся? Тебе тоже как ему за "грязные портки" своих пастухов обидно? Тогда если не брезгуешь, то постирай...
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  Templar 25.05.2019 в 21:47:14   # 721723
Тебя нынче за и оппонента принять влом
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  Ал 25.05.2019 в 21:56:12   # 721724
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  Dragon 26.05.2019 в 00:06:42   # 721732
Цитата: Templar от 25.05.2019 15:47:14
Тебя нынче за и оппонента принять влом


Төрт түлікке кірмейтінге сөйлесең жақындасаң қорсылдап, сасып шығады!!!
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  Ал 26.05.2019 в 00:13:27   # 721733
Цитата: Dragon от 25.05.2019 18:06:42
Я ж его предупредил, что ты можешь попытаться на его вопрос ответить.
Но, как я давно убедился, твоего "интеллекта" хватает лишь для очередной попытки обсера оппонента...
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