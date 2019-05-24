Глабальный индекс скорости мобильного интернета

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danilov 24 Мая 2019 в 17:17:58
Россия улучшила показатели и поднялась на 3 позиции - 81 место.
|№
+ -
|Страна
|Mbps
|1
|-
|Norway
|65,41
|2
|-
|Canada
|64,42
|3
|3
|South Korea
|63,81
|4
|-
|Netherlands
|61,75
|5
|-2
|Qatar
|59,9
|6
|-1
|Australia
|58,87
|7
|-
|United Arab Emirates
|56,33
|8
|1
|Switzerland
|53,63
|9
|-1
|Singapore
|53,12
|10
|3
|Malta
|51,62
|11
|3
|Czech Republic
|50,47
|12
|3
|Albania
|49,14
|13
|-3
|Denmark
|48,68
|14
|-3
|Belgium
|48,64
|15
|-3
|Sweden
|47,76
|16
|1
|Croatia
|47,52
|17
|6
|Lithuania
|46,51
|18
|4
|Luxembourg
|46,35
|19
|-3
|Hungary
|45,94
|20
|-1
|France
|45,76
|21
|4
|Estonia
|45,58
|22
|-4
|New Zealand
|44,62
|23
|-3
|Montenegro
|44,56
|24
|-3
|Greece
|44,35
|25
|1
|Finland
|44,13
|26
|1
|Austria
|43,7
|27
|-3
|Taiwan
|43,48
|28
|-
|Macedonia
|40,67
|29
|-
|Serbia
|40,62
|30
|1
|Cyprus
|40,15
|31
|-1
|Lebanon
|38,53
|32
|3
|Turkey
|36,46
|33
|5
|United States
|36,2
|34
|-2
|Romania
|35,8
|35
|8
|Saudi Arabia
|35,06
|36
|-2
|Oman
|35,06
|37
|-4
|Kuwait
|34,78
|38
|2
|Slovakia
|34,03
|39
|-2
|Spain
|33,97
|40
|-1
|Hong Kong (SAR)
|33,92
|41
|-5
|Moldova
|33,68
|42
|-1
|Portugal
|33,14
|43
|6
|Latvia
|33
|44
|-2
|Slovenia
|32,8
|45
|-
|Germany
|32,56
|46
|-2
|Italy
|32,28
|47
|1
|Poland
|31,71
|48
|-2
|Japan
|30,72
|49
|1
|United Kingdom
|30,68
|50
|-3
|Macau (SAR)
|30,64
|51
|2
|China
|30,47
|52
|2
|Georgia
|29,33
|53
|-2
|Iran
|29,27
|54
|3
|South Africa
|29,24
|55
|-
|Azerbaijan
|29,19
|56
|-
|Uruguay
|28,87
|57
|-5
|Laos
|27,58
|58
|-
|Armenia
|27,1
|59
|2
|Bahrain
|26,37
|60
|3
|Morocco
|25,31
|61
|1
|Peru
|24,57
|62
|4
|Antigua and Barbuda
|24,22
|63
|-3
|Sri Lanka
|24,04
|64
|4
|Republic of the Union of Myanmar
|23,8
|65
|2
|Mexico
|23,68
|66
|-1
|Ireland
|23,66
|67
|7
|Maldives
|23,6
|68
|2
|Vietnam
|23,43
|69
|-5
|Israel
|23,4
|70
|1
|Tunisia
|23,19
|71
|-2
|Mauritius
|22,62
|72
|8
|Honduras
|22,3
|73
|2
|Brazil
|21,75
|74
|3
|Fiji
|21,5
|75
|-2
|Belize
|21,25
|76
|5
|Malaysia
|21,09
|77
|6
|Argentina
|20,76
|78
|-6
|Ecuador
|20,62
|79
|-
|Nicaragua
|20,62
|80
|-2
|Angola
|20,34
|81
|3
|Russia
|20,13
|82
|7
|Thailand
|19,81
|83
|-7
|Côte d'Ivoire
|19,62
|84
|-2
|Kazakhstan
|19,2
|85
|7
|Jamaica
|19,12
|86
|4
|Ethiopia
|18,96
|87
|-
|Chile
|18,94
|88
|-2
|Costa Rica
|18,78
|89
|-4
|Syria
|18,74
|90
|3
|Bolivia
|18,66
|91
|-
|Ukraine
|18,65
|92
|5
|Dominican Republic
|18,26
|93
|-5
|The Bahamas
|17,77
|94
|-
|Guatemala
|17,51
|95
|4
|Senegal
|17,31
|96
|-
|Colombia
|17,3
|97
|-2
|Egypt
|17,24
|98
|37
|Cuba
|17,02
|99
|1
|Jordan
|16,94
|100
|1
|Mongolia
|16,37
|101
|-3
|Brunei
|16,35
|102
|31
|Bosnia and Herzegovina
|15,68
|103
|2
|Kenya
|15,58
|104
|-1
|Philippines
|14,73
|105
|3
|Nigeria
|14,26
|106
|1
|Kyrgyzstan
|14,11
|107
|-5
|Zimbabwe
|14,04
|108
|1
|Paraguay
|13,8
|109
|-5
|Trinidad and Tobago
|13,57
|110
|1
|Pakistan
|13,39
|111
|-5
|Zambia
|12,81
|112
|-2
|Cameroon
|12,65
|113
|-
|Namibia
|12,55
|114
|-2
|Cambodia
|11,85
|115
|-
|Ghana
|11,84
|116
|6
|Belarus
|11,66
|117
|4
|Uganda
|11,29
|118
|10
|Haiti
|11,27
|119
|-2
|Panama
|11,25
|120
|-6
|Rwanda
|11,23
|121
|-1
|India
|10,71
|122
|9
|Tajikistan
|10,44
|123
|-5
|Indonesia
|10,44
|124
|5
|DR Congo
|10,41
|125
|-1
|Nepal
|10,33
|126
|-1
|Mozambique
|10,11
|127
|-1
|Bangladesh
|9,97
|128
|-9
|Tanzania
|9,9
|129
|-2
|Uzbekistan
|9,8
|130
|-7
|Libya
|9,74
|131
|-15
|Sudan
|9,51
|132
|-
|Burkina Faso
|9,12
|133
|-3
|El Salvador
|8,71
|134
|2
|Afghanistan
|7,78
|135
|-1
|Venezuela
|6,97
|136
|1
|Palestine
|6,71
|137
|1
|Iraq
|6,61
|138
|1
|Algeria
|?
https://www.speedtest.net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Black_chi от 24.05.2019 11:32:29
даже в гондурасе скорость выше
даже в гондурасе скорость выше
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!
Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
Цитата: kkafp от 24.05.2019 12:11:41
Меня скорость интернета в большинстве случаев вполне устраивает. Хочется сказать, что реально не хватает лишь одного, стабильности, чтобы скорость закачки всегда была нормальной и не падала до нуля, как это нередко случается.
Меня скорость интернета в большинстве случаев вполне устраивает. Хочется сказать, что реально не хватает лишь одного, стабильности, чтобы скорость закачки всегда была нормальной и не падала до нуля, как это нередко случается.
Если ещё не считать то, что иногда по вечерам ее и вовсе отключают?!
Comandante 24.05.2019 в 22:41:38 # 721648
Цитата: Dragon от 24.05.2019 11:56:09Почему Киргизию с Украиной не упомянул?
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!
Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!
Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
Цитата: arhar от 24.05.2019 18:00:53
Тереза мей уходит в отставку, на её место скорее всего взойдет бориска джонов сын.
Тереза мей уходит в отставку, на её место скорее всего взойдет бориска джонов сын.
Теперь фунт попрет, ждем понедельника
А Бориску на кол
Цитата: Manitu от 24.05.2019 18:11:07Некоторые титусяне предпочитают ролики опального олигарха и БАСЕ вечерами смотреть...
Нормальный у нас интернет меня устраивает. Титус загружается без проблем.
Нормальный у нас интернет меня устраивает. Титус загружается без проблем.
Глабальный индекс скорости мобильного интернетаГде шляются наши граммарнаци?
Quote:
Ассанжу предъявлены новые обвинения в США. Ему грозит до 180 лет тюрьмы https://www.bbc.com/russian/news-48390853Quote:
23 мая 2019
...
По словам официальных представителей министерства юстиции, максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения составляет 10 лет заключения.
С другой стороны, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США и поднимать вопрос о нарушении свободы слова.
Wikileaks называет себя средством массовой информации. С 1971 года, после решения Верховного суда по делу федерального правительства против газеты New York Times, СМИ в США имели возможность беспрепятственно публиковать сведения, официально отнесенные к государственной тайне, ссылаясь на свое конституционное право.
Ассанжу обвинения в публикации секретных материалов ранее не предъявлялись. В частности, юристы прежней администрации Обамы посчитали, что невозможно будет доказать суду, чем Wikileaks принципиально отличается от традиционных СМИ.
...
23 мая 2019
...
По словам официальных представителей министерства юстиции, максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения составляет 10 лет заключения.
С другой стороны, обвинение в публикации каких-либо материалов позволяет защите Ассанжа апеллировать к первой поправке к Конституции США и поднимать вопрос о нарушении свободы слова.
Wikileaks называет себя средством массовой информации. С 1971 года, после решения Верховного суда по делу федерального правительства против газеты New York Times, СМИ в США имели возможность беспрепятственно публиковать сведения, официально отнесенные к государственной тайне, ссылаясь на свое конституционное право.
Ассанжу обвинения в публикации секретных материалов ранее не предъявлялись. В частности, юристы прежней администрации Обамы посчитали, что невозможно будет доказать суду, чем Wikileaks принципиально отличается от традиционных СМИ.
...
Нуланд в черном списке. Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию https://www.bbc.com/russian/news-48386770Тем самым вместе с другими официальными лицами непосредственно находящимися на майдане и оказывающими давление на украинские власти, нарушала пункты касающиеся суверенитета Будапештского меморандума...
23 мая 2019
...
Наибольшую известность в России Нуланд приобрела в конце 2013 года, когда угощала печеньем протестующих в Киеве.
...
23 мая 2019
...
Наибольшую известность в России Нуланд приобрела в конце 2013 года, когда угощала печеньем протестующих в Киеве.
...
Цитата: Ал от 24.05.2019 18:02:06
Почему Киргизию с Украиной не упомянул?
Цитата: Dragon от 24.05.2019 11:56:09
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!
Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
...Никарагуа, Ангола, Россия, Тайланд, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Джамайка, Эфиопия...!!!
Вот реальные наши соседи по списку!!! И в других списках наверное тоже!!!
Хороший уровень для Назарбаева и Путина!!! И сами они ровня друг другу!!!
Молодцы хуле, докатили свои страны до уровня Никарагуа!!!
(Кто жил при советах помнят, по телику показывали голодных, тощих детей из Никарагуа)
Короче, ты понял, куда пойти?!
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:25:33
Короче, ты понял, куда пойти?!
Короче, ты понял, куда пойти?!
Лично я только адрес картинки при цитировании вижу.
Но зато ты легко сможешь опробовать на себе любой собственный совет...
Quote:
"Таких ученых не так много". Как предполагаемая дочь Путина защищала диссертацию в МГУ https://www.bbc.com/russian/news-48395431
24 мая 2019
24 мая 2019
Цитата: Dragon от 25.05.2019 08:15:40Это ты хоть в этот раз правильно заметил: в отличие от тебя я круглосуточно в интернете не сижу.
Причем даже в выходные лишь периодически заглядываю.
При этом, опять же в отличие от тебя, "не подлежащих критике" кумиров не имею...
Цитата: Ал от 25.05.2019 07:03:06
Quote:
Глабальный индекс скорости мобильного интернетаГде шляются наши граммарнаци?
Фото своего деда нашел, который не вернулся? А кстати, это тот который разведчик или с пехоты?! Однозначно, ты копия деда!
Цитата: Dragon от 25.05.2019 09:51:123,14здюк, уже себя не узнаешь?
Кстати, на резонное замечание о скорости интернета в/на Украине и в Киргизии ты ничего по сути не ответил.
При этом вряд-ли дождемся от тебя не блеяния с высерами, а вменяемой реакции на замечание о сути нарушения властями США первой поправки к собственной Конституции...
3,14здюк, уже себя не узнаешь?
мАл, историю свою посмотри, увидишь, сколько же говна за сегодня ты сам наПИЗДЕЛ!!!
Цитата: Dragon от 25.05.2019 09:59:19Малахольный то ли баран то ли козел, историю свою посмотри, увидишь, сколько же говна за сегодня ты сам наПИЗДЕЛ!!!
круглосуточно в интернете в интернете
А работу работать?!
Quote:
Причем даже в выходные лишь периодически заглядываю.
Этого достаточно!!! Периодически заглядывая столько насрал с утра ты тут!!!
Цитата: Dragon от 25.05.2019 10:04:07Выходит, что ты говна нажрался?
Раз оно из тебя хлещет...
Цитата: Templar от 25.05.2019 15:06:36Малахольный, твой буйный сородич в данный момент в сети не светится. Может, позже на этот вопрос ответит.
Кстати, на что ты в этот раз обиделся? Тебе тоже как ему за "грязные портки" своих пастухов обидно? Тогда если не брезгуешь, то постирай...
Цитата: Templar от 25.05.2019 15:47:14Тепло или/и боль мешает?
Цитата: Templar от 25.05.2019 15:47:14
Тебя нынче за и оппонента принять влом
Тебя нынче за и оппонента принять влом
Төрт түлікке кірмейтінге
Цитата: Dragon от 25.05.2019 18:06:42Я ж его предупредил, что ты можешь попытаться на его вопрос ответить.
Но, как я давно убедился, твоего "интеллекта" хватает лишь для очередной попытки обсера оппонента...