 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Мобильные приложения казахстанских школьниц оценят в США
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 31 Мая 2019 в 01:42:40
В Нур-Султане определили финалистов престижного международного IT-конкурса. Проекты семи отечественных команд представят в Кремниевой долине. Особенность соревнования в том, что участие в нем принимают исключительно школьницы в возрасте от 10 до 18 лет. В этом году за заветные места боролись 350 участниц со всех регионов страны, передает Kazpravda.kz.

По условиям конкурсантки должны разработать и представить собственные мобильные приложения, направленные на решение социально-значимых проблем в обществе.

«Один из примеров работ — переработка мусора. Это приложение, которое мотивирует собирать мусор в точки переработки. Еще интересная работа по пожарной безопасности. То есть, они не только разрабатывают мобильное приложение, но и делают такие датчики, которые реагируют на дым, возгорание. Теперь работы победителей оценят в США», — рассказала национальный амбассадор «Technovation Kazakhstan» Диана Цой.

Теперь работы победителей оценят в США.

АВТОР:
Екатерина Елисеева
https://www.kazpravda.kz/news/tehnologii/mobilnie-prilozheniya-kazahstanskih-shkolnits-otsenyat-v-ssha
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь