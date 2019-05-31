Мобильные приложения казахстанских школьниц оценят в США

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едридмадрид 31 Мая 2019 в 01:42:40
По условиям конкурсантки должны разработать и представить собственные мобильные приложения, направленные на решение социально-значимых проблем в обществе.
«Один из примеров работ — переработка мусора. Это приложение, которое мотивирует собирать мусор в точки переработки. Еще интересная работа по пожарной безопасности. То есть, они не только разрабатывают мобильное приложение, но и делают такие датчики, которые реагируют на дым, возгорание. Теперь работы победителей оценят в США», — рассказала национальный амбассадор «Technovation Kazakhstan» Диана Цой.
Теперь работы победителей оценят в США.
АВТОР:
Екатерина Елисеева
https://www.kazpravda.kz/news/tehnologii/mobilnie-prilozheniya-kazahstanskih-shkolnits-otsenyat-v-ssha
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