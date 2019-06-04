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IT
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
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danilov 04 Июня 2019 в 10:33:50
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным газеты, покупку совершили в мае через московское "Игл Софтлаб". Ее совладельцами стали российская "дочка" китайской компании "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз Ко., лимитед".

"Вокорд" не только продал "Игл Софтлаб" свои патенты и оборудование, но и перевел туда большинство своих сотрудников.
Представитель Huawei подтвердил "Ведомостям", что российская и гонконгская "дочки" компании действительно стали владельцами "Игл Софтлаб", однако детали сделки не раскрыл.

https://ria.ru/20190603/1555206214.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.06.2019 в 10:48:53   # 722765
Я думал в России только водку пить могут
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  KAN13 04.06.2019 в 11:20:41   # 722770

Вот ватники А ? , это все из-за Путина .
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  Hairless 04.06.2019 в 11:42:09   # 722775
Цитата: Даун от 04.06.2019 04:48:53
Я думал в России только водку пить могут

В России одно другому никогда не мешало
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  Skype 04.06.2019 в 11:48:09   # 722777
Цитата: Даун от 04.06.2019 04:48:53
Я думал в России только водку пить могут


Могут и выпить и налить тоже смогут. Самолеты, вертолеты, автомашины, ледоколы атомные, спутники, оружие и это полностью 99% производится в России из собственного сырья и на собственных станках, инженерная база своя. Чуть поменьше бы дураков и головожопых чиновников. Хотя и при них создается и строится все больше и больше.

Армия стала на Армию похожа, служить в ней стало просто престижно, чуток с казнокрадами порешают и будет ещо лучше.

Потребление алкоголя в РОссии снизилось

--За последние 8 лет потребление алкоголя в России сократилось почти в 2 раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства в среду, 24 апреля.

Так что наладится все и там, да нужно время слишком страна большая, но ничего где у нас страны без недостатков ??
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  KapitanNemo 04.06.2019 в 12:49:16   # 722787
Говорят хуавей был основан с применением большого количества еще советских инженеров сотовой связи.
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  строитель 04.06.2019 в 13:52:25   # 722790
Цитата: KapitanNemo от 04.06.2019 06:49:16
Говорят хуавей был основан с применением большого количества еще советских инженеров сотовой связи.


А ещё говорят что в китае кур доЯт
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