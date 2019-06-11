Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему

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GoodZone 11 Июня 2019 в 14:00:44
Российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типа устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной ОС «Аврора» владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин.
https://lenta.ru/news/2019/06/10/huawei_russia
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однако в компании выразили готовность к сотрудничеству.
Накануне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что министр цифрового развития, связи и информации Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах корпорации ОС "Аврора". Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.
В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки.