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IT
Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему
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GoodZone 11 Июня 2019 в 14:00:44
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типа устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной ОС «Аврора» владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин.

https://lenta.ru/news/2019/06/10/huawei_russia
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GUEST 11.06.2019 в 14:20:35   # 723522
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Ростелеком" заявил, что не получал предложений об использовании его мобильной операционной системы "Аврора" на смартфонах Huawei, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера.
Однако в компании выразили готовность к сотрудничеству.
Накануне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что министр цифрового развития, связи и информации Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах корпорации ОС "Аврора". Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.
В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки.
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  NeoMax 11.06.2019 в 14:41:27   # 723525
Если это случиться, то появиться реальный конкурент у "Android" и это хорошо
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  SPYKER X 11.06.2019 в 17:21:50   # 723541
Все это замечательно конечно, но в реале столько всех нами любимых приложений, для этой новой системы, появится не скоро...
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  старик 11.06.2019 в 18:51:09   # 723553
Не разбираюсь в тонкостях, но рад буду если пиндосня получит очередной шапалак.
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