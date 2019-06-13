Первый миллион смартфонов Huawei с операционной системой HongMeng уже отгружен

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danilov 13 Июня 2019 в 16:35:45
Как утверждается, собственная ОС Huawei совместима со всеми приложениями Android и обладает «расширенными функциями безопасности для защиты личных данных». Ее можно будет устанавливать на смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили и умные носимые устройства.
Как известно, компания Google некоторое время назад заявила, что отлучит Huawei от своей операционной системы Android, следуя ограничениям, введенным американским правительством. Позже правительство США заявило, что приостанавливает запрет на 90 дней.
Однако в Huawei давно готовили резервный план, исходя из наихудшего сценария. И теперь намерены реализовать его без оглядки на дальнейшие шаги США. Компания уже подала заявки на регистрацию товарных знаков HongMeng практически во все возможные организации интеллектуальной собственности по всему миру.
https://www.ixbt.com/news/2019/06/11/pervyj-million-smartfonov-huawei-s-operacionnoj-sistemoj-hongmeng-uzhe-otgruzhen.html