Российский суперкомпьютер ОИВТ РАН занял 45-е место в мировом рейтинге IO500

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danilov 20 Июня 2019 в 12:05:33
"Российские ученые из ОИВТ РАН оптимизировали работу суперкомпьютера "Десмос", что позволило занять высокую позицию - 45 место в международном рейтинге производительности суперкомпьютеров по скорости ввода-вывода данных IO-500. "Десмос" - одна из двух российских систем, вошедших в рейтинг, и единственный суперкомпьютер с архитектурой на основе элементной базы российского производства", - говорится в сообщении.
Помимо высокой позиции в основном рейтинге IO500, суперкомпьютеры ОИВТ стали единственными российскими вычислительными системами в списке 10 Node Challenge - это рейтинг, в котором различные архитектуры сравниваются по эффективности.
"Ученые ОИВТ РАН ежедневно обрабатывают терабайты данных при решении задач математического моделирования. Кроме того, задачи сверхбыстрого ввода-вывода данных становятся все более актуальными в эпоху развития цифровой экономики, основанной на больших данных. В институте для таких работ используются два суперкомпьютера - "Десмос" и "Фишер", - отметил заместитель директора по научной работе ОИВТ РАН Алексей Тимофеев.
Суперкомпьютер "Десмос" был создан в ОИВТ РАН в рамках выполнения гранта Российского научного фонда и входит в список 50 самых мощных компьютеров стран бывшего СНГ. "Десмос" представляет собой первую высокопроизводительную вычислительную систему, основанную на российском интерконнекте "Ангара".
"В настоящий момент ученые ОИВТ РАН планируют продолжить работы по совершенствованию информационно-вычислительной инфраструктуры суперкомпьютеров института и через полгода представить новые результаты в следующую версию рейтинга IO-500", - добавили в институте.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 20.06.2019 06:40:22
хм это хорошо или плохо??? Россия уже поднялась с колен? или наоборот уже на четвереньки встала???
хм это хорошо или плохо??? Россия уже поднялась с колен? или наоборот уже на четвереньки встала???
С точки зрения безопасности - хорошо. Россия единственная страна которая имеет свои процы, кроме СГА. С точки зрения логики плохо - такое должно было быть лет 10 назад.
В общем неее.... сосёт не поднимаясь.
Цитата: A5 от 20.06.2019 07:40:14
Что-то название второго суперкомпьютера - Фишер. Это точно Российское производство?
Что-то название второго суперкомпьютера - Фишер. Это точно Российское производство?
Погуглил. НИЧЕГО о нем нету. Видимо очень засекреченный ФИШЕР!