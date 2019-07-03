В работе Instagram и WhatsApp произошёл сбой по всему миру

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danilov 03 Июля 2019 в 23:07:22
Пользователи социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp, которыми владеет Facebook, столкнулись с проблемой работы сервисов. Они жалуются, что не могут отправить фотографии и видео в Instagram, как в ленту, так и в личные сообщения. В WhatsApp наблюдается ошибка при загрузке фото или видео контента.
По информации DownDetector, с проблемами столкнулись пользователи из всего мира. Больше всего жалоб на сбои в сервисе из Европы, России и США.