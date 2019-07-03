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IT
В работе Instagram и WhatsApp произошёл сбой по всему миру
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danilov 03 Июля 2019 в 23:07:22
Пользователи жалуются на проблемы с отправкой фото и видео, а также с загрузкой.

Пользователи социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp, которыми владеет Facebook, столкнулись с проблемой работы сервисов. Они жалуются, что не могут отправить фотографии и видео в Instagram, как в ленту, так и в личные сообщения. В WhatsApp наблюдается ошибка при загрузке фото или видео контента.

По информации DownDetector, с проблемами столкнулись пользователи из всего мира. Больше всего жалоб на сбои в сервисе из Европы, России и США.
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  Exploit_ii 03.07.2019 в 23:21:22   # 725758
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  odysssey 04.07.2019 в 00:06:24   # 725762
Уже проходили
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  строитель 04.07.2019 в 00:09:10   # 725763

Да. У нас тоже глючит собака
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