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IT
Официальный мотивационный рекламный ролик Google
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danilov 03 Июля 2019 в 23:47:43
Судя по последней рекламе Google, работа в компании - это писать "govno jopa barebuh suka pidor gopa" в программном коде. По крайней мере этим занимается их сотрудницэсса на отметке 0:17


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( 103.21Кб)


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 04.07.2019 в 00:10:04   # 725764
Чето не различил там таких букв...
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