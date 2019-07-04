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Официальный мотивационный рекламный ролик Google
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danilov 03 Июля 2019 в 23:47:43
Судя по последней рекламе Google, работа в компании - это писать "govno jopa barebuh suka pidor gopa" в программном коде. По крайней мере этим занимается их сотрудницэсса на отметке 0:17
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( 103.21Кб)
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
Любитель ММА
04.07.2019 в 00:10:04
# 725764
Чето не различил там таких букв...
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