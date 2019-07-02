В США хотят запретить сквозное шифрование в мессенджерах

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danilov 05 Июля 2019 в 10:25:27
Запрет сквозного шифрования
Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, которые не могут быть вскрыты правоохранительными структурами.
Под данное определение попадают и методы сквозного шифрования (end-to-end encryption), которые гарантируют, что переданные через интернет данные смогут прочитать только отправитель и непосредственный получатель. Эти методы используют популярные программы для обмена сообщениями, в том числе Telegram, WhatsApp, Signal и другие. В случае введения ограничений на применение шифрования данные мессенджеры могут оказаться вне закона.
Целесообразность подобного запрета высокопоставленные американские чиновники обсудили на заседании Совета национальной безопасности 26 июня 2019 г., в котором приняли участие представители ключевых министерств США. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
Разногласия в кабинете Трампа
По данным Politico, участники встречи обсуждали два варианта возможных действий. Первый предполагает публикацию совместного заявления по проблеме и продолжение поиска решения. Второй – обращение к Конгрессу с просьбой принять соответствующий закон.
Прийти к консенсусу сторонам не удалось из-за серьезных разногласий среди членов кабинета Трампа.
Так, в Министерстве юстиции и ФБР считают, что поимка преступников и террористов является приоритетной задачей, несмотря на возможные угрозы безопасности, которые может спровоцировать введение новых запретов.
Министерство торговли и Госдепартамент США выразили свое несогласие с коллегами, сославшись на потенциальные экономические и дипломатические последствия подобных мер.
Представители Министерства внутренней безопасности и вовсе не смогли выработать единой точки зрения по вопросу необходимости запрета сквозного шифрования.
http://safe.cnews.ru/news/top/2019-07-02_amerikanskie_vlasti_hotyat_zapretit_telegram
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