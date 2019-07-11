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IT
Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе
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danilov 11 Июля 2019 в 09:18:04
Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.

Первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта 5G, стало княжество Монако, сообщил президент компании Monaco Telecom Этьен Франзи, передает ТАСС.

По данным, AFP, оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Как отметил главный исполнительный директор Huawei Го Пин, «Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G с программой технологий «умного города».

«Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств», – подчеркнул представитель корпорации.

По словам президента компании Monaco Telecom, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий. Предполагается, что новая сеть позволит Монако использовать ряд сервисов, связанных с транспортом и с обеспечением общественной безопасности.

https://vz.ru/news/2019/7/9/986568.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.07.2019 в 09:23:45   # 726356
Площадь: 202 га
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  ГОРЫНЫЧ 11.07.2019 в 11:23:19   # 726382
Монако всё ещё сотрудничает с Huawei? Если и дальше так пойдёт, то они ещё и войну США объявят.
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  Zoggyla 11.07.2019 в 11:24:19   # 726383
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 11.07.2019 05:23:19
Монако всё ещё сотрудничает с Huawei? Если и дальше так пойдёт, то они ещё и войну США объявят.
морские котики приведены в боевую готовность)
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  Manitu 11.07.2019 в 12:40:20   # 726393
Деревня с населением в 1тыс. человек. Да уж.Huawei есть чем гордитьсяэ
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  Ал 11.07.2019 в 12:40:33   # 726394
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  Aлекс 11.07.2019 в 12:46:17   # 726395
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  Ал 11.07.2019 в 12:47:48   # 726396
Цитата: Manitu от 11.07.2019 06:40:20
Quote:
Страна является членом международных организаций: ООН (с 1993 года), ОБСЕ, Совет Европы (с 2004 года), Интерпол, ЮНЕСКО, ВОЗ. Главный офис Международной гидрографической организации находится в Монако. Монако имеет 12 дипломатических миссий в Западной Европе и постоянных представителей в ООН и Совете Европы. В 106 городах в 45 странах находятся почётные консульства Монако. 66 стран имеют генеральные консульства, консульства или почётные консульства в Монако.
...
По данным на 2014 год население Монако составляет 37 800 человек
...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монако



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