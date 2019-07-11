Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

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danilov 11 Июля 2019 в 09:18:04
Первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта 5G, стало княжество Монако, сообщил президент компании Monaco Telecom Этьен Франзи, передает ТАСС.
По данным, AFP, оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.
Как отметил главный исполнительный директор Huawei Го Пин, «Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G с программой технологий «умного города».
«Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств», – подчеркнул представитель корпорации.
По словам президента компании Monaco Telecom, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий. Предполагается, что новая сеть позволит Монако использовать ряд сервисов, связанных с транспортом и с обеспечением общественной безопасности.
https://vz.ru/news/2019/7/9/986568.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 11.07.2019 05:23:19морские котики приведены в боевую готовность)
Монако всё ещё сотрудничает с Huawei? Если и дальше так пойдёт, то они ещё и войну США объявят.
Монако всё ещё сотрудничает с Huawei? Если и дальше так пойдёт, то они ещё и войну США объявят.
Цитата: Zoggyla от 11.07.2019 05:24:19
Которые из изображенных?
Цитата: Manitu от 11.07.2019 06:40:20Quote:
Страна является членом международных организаций: ООН (с 1993 года), ОБСЕ, Совет Европы (с 2004 года), Интерпол, ЮНЕСКО, ВОЗ. Главный офис Международной гидрографической организации находится в Монако. Монако имеет 12 дипломатических миссий в Западной Европе и постоянных представителей в ООН и Совете Европы. В 106 городах в 45 странах находятся почётные консульства Монако. 66 стран имеют генеральные консульства, консульства или почётные консульства в Монако.
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По данным на 2014 год население Монако составляет 37 800 человек
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Монако
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По данным на 2014 год население Монако составляет 37 800 человек
...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монако
https://folklor.academic.ru/2143/Эхма%2C_была_бы_денег_тьма%2C