Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

По данным на 2014 год население Монако составляет 37 800 человек

Страна является членом международных организаций: ООН (с 1993 года), ОБСЕ, Совет Европы (с 2004 года), Интерпол, ЮНЕСКО, ВОЗ. Главный офис Международной гидрографической организации находится в Монако. Монако имеет 12 дипломатических миссий в Западной Европе и постоянных представителей в ООН и Совете Европы. В 106 городах в 45 странах находятся почётные консульства Монако. 66 стран имеют генеральные консульства, консульства или почётные консульства в Монако.......