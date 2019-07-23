Как удалить сертификат Qaznet Trust Network

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Aлекс 23 Июля 2019 в 09:29:48
Как удалить сертификат QTR с Android
Вы можете легко удалить установленные вами сертификаты. Откройте настройки устройства (Приложение «Настройки»). Выберите Безопасность и местоположение > Шифрование и учетные данные. В разделе «Хранилище учетных данных» нажмите «Очистить учетные данные» > ОК. Системные сертификаты, которые нужны для работы устройства, при этом удалены не будут!
Как удалить сертификат QTR с iPhone или iPad Сперва отключаем сертификат:
Наcтройки > Основные > Об этом устройстве > Доверие сертификатов > Снимите галочку с сертификата Qaznet Trust Network
Далее следуйте стандартной инструкции iOS:
Удаление программы и ее профиля конфигурации
Чтобы удалить программу и ее профиль конфигурации, выполните следующие действия.
Удаление программы:
Нажмите и удерживайте значок программы, пока он не начнет покачиваться.
Затем нажмите в левом верхнем углу программы, чтобы удалить ее.
В случае вывода сообщения «Удаление этой программы также приведет к удалению ее данных» нажмите «Удалить».
Если программа имеет профиль конфигурации, удалите его: Выберите «Настройки» > «Основные» > «Управление устройством», «Управление профилем» или «Профили и управл. устройством», затем нажмите профиль конфигурации программы. Затем нажмите «Удалить профиль». Если потребуется, введите пароль к устройству, затем нажмите «Удалить».
Перезагрузите устройство
Как удалить сертификат из браузера под управлением ОС Windows Подробно в двух вариантах об этом рассказывает Mhelp.kz. Даём краткий алгоритм и видео.
Откройте «Панель управления» В Панели управления выберите пункт Сеть и Интернет.
В открывшемся окне, щелкнем по пункту «Управление настройками браузера», появляется окно «Свойства: Интернет».
Перейдем на вкладку «Содержание», в ней нажмем на кнопку «Сертификаты».
В окне Сертификаты можно удалить ненужный сертификат
Как удалить сертификат с Мака под OSx
Откройте приложение «Связка ключей»
Выберите вкладку «Сертификаты».
Удалите ненужные сертификаты.
Контекст
17-18 июля абонентам мобильных операторов Казахстана было разослано сообщение, сообщающее, что всем «необходимо» установить национальный сертификат безопасности с сайта http://qca.kz. В противном случае операторы предупреждают о возможных проблемах с выходом в интернет. Мы разобрали, что это за сертификат и чем он опасен. На данный момент сайт с сертификатом недоступен, а его регистрационные данные изменены, однако сертификат скачивается с сайтов мобильных операторов. Напоминаем: Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать данный сертификат.
https://factcheck.kz/glavnoe-en/kak-udalit-sertifikat-qaznet-trust-network/
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