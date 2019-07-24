Генпрокурор США объявил войну зашифрованным перепискам в Сети

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danilov 24 Июля 2019 в 12:08:02
В ходе выступлении в Нью-Йорке глава надзорного ведомства призвал технологические компании к более тесному сотрудничеству для преследования подозреваемых в преступлениях. По его словам, полицейские не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям.
"Усиленное шифрование данных на смартфонах и компьютерах, а также приложения с шифрованием переписок ставят под угрозу национальную безопасность США", - сказал Барр.
Он сообщил, что террористы и преступники переходят на зашифрованные приложения для планирования различного рода преступлений. По его словам, один международный наркокартель использует групповой чат в WhatsApp для координации убийств мексиканских полицейских. Проблему, по его словам, не решает даже ордер о том, что переписка является потенциальной причиной преступных действий.
Генпрокурор США считает, что риск утечки персональных данных в случае предоставления доступа правоохранительным органам допустим и приемлем. В ответ сенатор Рон Уайден назвал замечания Барра "возмутительными, несправедливыми и опасными".
"Если мы дадим этому генеральному прокурору и этому президенту беспрецедентную власть взломать шифрование по всем направлениям, то мы получим доступ к интимным деталям жизни каждого американца. Они (правительство. - Прим.) будут злоупотреблять этими полномочиями", - сказал сенатор.
Ранее власти США предложили технологическим компаниям предоставить им возможность встраивать backdoor ("черный ход") для спецслужб в алгоритмы шифрования. Apple, Google, Microsoft и WhatsApp отклонили это предложение.
https://techcrunch.com/2019/07/23/william-barr-consumers-security-risks-backdoors/
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Любитель ММА 24.07.2019 в 12:27:55 # 727269