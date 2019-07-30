Даркнет наращивает аудиторию в Казахстане.

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едридмадрид 30 Июля 2019 в 09:32:17
Для справки: Tor является свободным и открытым программным обеспечением, базируется на сети прокси-серверов, позволяющих устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Интересно, что технология Tor также обеспечивает защиту и от механизмов анализа трафика. Помимо всего прочего Tor является окном входа в так называемый Даркнет – место в интернете, которое никак не цензурируется.
Пока мало
Всего в мире в сутки около 5 млн человек пользуются Tor, при этом сохраняется положительная динамика прироста пользователей. Казахстан в десятку крупнейших стран по использованию Tor не вошел, хотя мог бы, если бы речь шла о темпах роста – с начала 2018 года аудитория этого браузера в республике возросла более чем в три раза – до 7 000 пользователей.
Есть субъективное мнение, что этот резкий рост, который начался весной 2019-го, связан именно с блокировками в Казахстане. Впрочем, существует и более сложное объяснение, хоть и косвенное, на примере России. В частности, в «Би-би-си», объясняя аномальный рост количества пользователей Tor в России, предлагают три версии. Первая – хакерская сеть. Хакеры используют ботнеты для рассылки спама, подбора паролей, а также для DDoS-атак на сайты.
«Именно зараженные компьютеры взвинтили мировую статистику Tor с 1 до 5 миллионов пользователей в сутки в августе 2013 года», говорят в «Би-би-си». Второе, и мы уже об этом сказали, когда говорили о причинах резкого роста пользователей Tor в Казахстане, – это действия властей. В России, как и в Казахстане, власти пытаются деанонимизировать пользователей. (Последние шаги – национальный сертификат безопасности в Казахстане лишний раз подтверждает намерение властей. Пока установка сертификата является добровольной, но будет ли так всегда? На стороне скептиков в вопросе национального сертификата безопасности – возможность власти блокировать доступ к разнообразным ресурсам, модифицировать HTTPS-трафик, мониторить трафик и т. д. Тема эта довольно обширная и требующая отдельного материала). Наконец, третьей причиной, по мнению «Би-би-си», является рост оборота наркотиков в интернете. И Tor, как ключевой элемент Даркнета, играет здесь важную роль.
Анонимный Интернет
Периодически в медиа всплывают жуткие истории о Даркнете. Вплоть до того, что там якобы организуют даже киллер-краудфандинги – сбор средств на физическое устранение политиков. Насколько эти истории имеют под собой основания, сказать трудно, но сегодня аудитория анонимного интернета во всем мире составляет 750 тыс. пользователей. Крупнейшие аудитории находятся в Европе – это Италия, Франция, Нидерланды. В этих странах дневная аудитория пользователей Tor составляет от 100 до 200 тыс. человек и более. И она растет.
Есть ощущение, что впереди у Tor светлое будущее – мир вступает в эпоху регуляции интернета. Ясно, что это понравится не всем: часть пользователей-анархистов будет категорически против закручивания гаек. И выразит свой протест, уйдя в Даркнет. И, кажется, мы это уже где-то видели. Раньше.
https://kursiv.kz/news/hi-tech/2019-07/darknet-naraschivaet-auditoriyu-v-kazakhstane
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Практичный 30.07.2019 в 12:16:26 # 727638