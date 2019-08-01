Гиги по небу

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danilov 02 Августа 2019 в 10:56:40
Для создания сверхдальних линий передачи данных Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Новая система позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров. При этом все каналы связи надежно защищены от взлома, утверждают в военном ведомстве.
Получить доступ к таким сетям извне невозможно, уверены и опрошенные «Известиями» эксперты.
«Белозёр» и «Никель».
Уникальные учения были проведены в Центральном военного округе, рассказали «Известиям» в Минобороны. В ходе них были созданы специальные каналы радиосвязи, по которым и передавалась цифровая информация. Обмен обеспечивала высокозащищенная локальная беспроводная сеть, которая позволяла передавать файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию. Данные передавались на расстояние более 2 тыс. км. К учениям было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи.
В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозёр». Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами «Никель». Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа.
Созданная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом. Вся важная информация передавалась через аппаратные средства Минобороны с применением шифрования. Это позволило избежать возможных утечек. В перспективе подобные линии связи позволят организовать скоростную передачу практически любого объема информации по всей территории страны, уточнили в военном ведомстве.
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