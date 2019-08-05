В КНБ рассказали о возможности блокировки VPN

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едридмадрид 05 Августа 2019 в 21:02:26
"Технически эта возможность есть. Ключевое слово - технически. Блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту.
Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит - нет", - сказал Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.
По его словам, использовать казахстанский сертификат безопасности вместе с VPN возможно.
Кроме того, Зекен Исмаилов опроверг информацию о том, что Дюсекеев является владельцем сертификата безопасности. Он является сотрудником техслужбы КНБ и отвечал за разработку инсталятора и сайта проверки сертификата.
https://astana1life.com/kazahstan/2742-v-knb-rasskazali-o-vozmozhnosti-blokirovki-vpn.html
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