Оценить качество дорог можно будет с помощью приложения для смартфонов

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danilov 09 Августа 2019 в 11:59:01
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тат телефон в окно вылетит не то что вибрировать будет
alpha_portal 09.08.2019 в 14:14:13 # 728434
Роль датчика будет выполнять акселератор телефона
где щас журналистов учат кто подскажет? Какой нахрен акселератор? Акселерометр екарный бабай. Как буд то этот журналист вылез с 20 века. На дворе 21 век же...
Цитата: shy_ric от 09.08.2019 06:14:48
Вы попробуйте проехать от Мерке до Балхаша
тат телефон в окно вылетит не то что вибрировать будет
Вы попробуйте проехать от Мерке до Балхаша
тат телефон в окно вылетит не то что вибрировать будет
В жизни такого счастья не видывал, ехал 5-30км/ч. По обочине безопасней и лучше ехать, чем по самой дороге. Эту дорогу перестали ремонтировать лет 10 как минимум. Понял теперь куда все селедки и 80 ки исчезли, они все там летают по бездорожъе
В следующий раз поеду лет через 5-10, когда объезную закончат.
Цитата: alpha_portal от 09.08.2019 08:14:13
Quote:
где щас журналистов учат кто подскажет? Какой нахрен акселератор? Акселерометр екарный бабай. Как буд то этот журналист вылез с 20 века. На дворе 21 век же...
Quote:
Роль датчика будет выполнять акселератор телефона
где щас журналистов учат кто подскажет? Какой нахрен акселератор? Акселерометр екарный бабай. Как буд то этот журналист вылез с 20 века. На дворе 21 век же...
Стрелка осциллографа*
Свечи зажигания от танка
И тп