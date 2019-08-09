 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Оценить качество дорог можно будет с помощью приложения для смартфонов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Августа 2019 в 11:59:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 09.08.2019 в 12:14:48   # 728417
Вы попробуйте проехать от Мерке до Балхаша
тат телефон в окно вылетит не то что вибрировать будет
поощрить (2) | покарать
  гримм 09.08.2019 в 12:29:54   # 728420
ну конечно они ездят на представительских машинах и на убитой дороге будет хорошие показания, а на простой машине тестировать для отчётов небудут как всегда!!!
поощрить | покарать
  Zoggyla 09.08.2019 в 12:43:41   # 728423
Гениальная идея!
поощрить | покарать
  Skype 09.08.2019 в 12:58:50   # 728427
А если на ишаке на приборную панель положить, то вообще сказка будет не дорога
поощрить (1) | покарать
  alpha_portal 09.08.2019 в 14:14:13   # 728434
Quote:
Роль датчика будет выполнять акселератор телефона

где щас журналистов учат кто подскажет? Какой нахрен акселератор? Акселерометр екарный бабай. Как буд то этот журналист вылез с 20 века. На дворе 21 век же...
поощрить | покарать
  lokidogma 09.08.2019 в 15:59:38   # 728448
Цитата: shy_ric от 09.08.2019 06:14:48
Вы попробуйте проехать от Мерке до Балхаша
тат телефон в окно вылетит не то что вибрировать будет

В жизни такого счастья не видывал, ехал 5-30км/ч. По обочине безопасней и лучше ехать, чем по самой дороге. Эту дорогу перестали ремонтировать лет 10 как минимум. Понял теперь куда все селедки и 80 ки исчезли, они все там летают по бездорожъе
В следующий раз поеду лет через 5-10, когда объезную закончат.
поощрить | покарать
  андремас 09.08.2019 в 16:42:28   # 728452
Цитата: alpha_portal от 09.08.2019 08:14:13
Quote:
Роль датчика будет выполнять акселератор телефона

где щас журналистов учат кто подскажет? Какой нахрен акселератор? Акселерометр екарный бабай. Как буд то этот журналист вылез с 20 века. На дворе 21 век же...


Стрелка осциллографа*
Свечи зажигания от танка
И тп
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь