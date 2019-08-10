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IT
Компания Huawei представила собственную операционную систему
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danilov 09 Августа 2019 в 23:56:03
Китайский технологический гигант Huawei официально представил собственную операционную систему HarmonyOS. Это первая в мире полнофункциональная ОС на базе микроядра, которая позволяет синхронизировать различные устройства, и, как утверждают разработчики, может работать намного быстрее, чем Android.

HarmonyOS подходит для смартфонов, ПК, планшетов и других девайсов, и совместима с Linux, Unix и Android. В этом году HarmonyOS будет использоваться только в смарт-ТВ Huawei и Honor.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 10.08.2019 в 00:56:00   # 728516
Вот это сильнейший удар по рынку IT-технологий. Как выйдет в продажу это ОС обязательно приобрету. Качество теперь идет из Китая. Времена меняются!
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