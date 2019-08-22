YouTube заблокировал десятки видео с драками роботов

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Aлекс 22 Августа 2019 в 13:14:29
Автор блога на YouTube и энтузиаст робототехники Энтони Мёрни одним из первых заметил удаление видео и предположил, что это может быть связано с новым алгоритмом сервиса, в котором хотели улучшить распознавание жесткого обращения с животными. «Но новый алгоритм почему-то считает, что битвы роботов — это тоже жестокость по отношению к животным. Просто смешно, нужно привлечь внимание YouTube, чтобы остановить это», — отметил он.
Каналы, размещающие видео с битвами роботов, получили уведомление с YouTube с объяснением, что их материалы нарушают правила сервиса. В каждом уведомлении содержалась ссылка на один и тот же раздел правил, в котором говорится, что на YouTube «запрещено размещать материалы, демонстрирующие преднамеренное причинение страданий животным».
YouTube сообщил изданию The Independent, что видеозаписи, скорее всего, удалили по ошибке.
«Большое количество видео мы удаляем по ошибке, — заявили в компании. — Когда на это обращают внимание, мы быстро восстанавливаем его. Пользователям нужно сообщить, какие видео с роботами мы удалили, чтобы могли посмотреть их и вернуть обратно».
https://hightech.fm/2019/08/21/youtube-robot