Google, кажется, достиг "квантового превосходства". Объясняем, что это значит

Вот почти готов фундамент для сверх искусственного интеллекта. Научный мир видит. А мы слепы. Скоро все изменится. В течении 10 лет обший искусственный интеллект заработает на базе квантовых компьютеров и системы передачи данных 5G.И вот тогда мы точно будем не нужны.