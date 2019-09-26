Huawei собралась продать лицензию на технологии 5G американской компании

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danilov 27 Сентября 2019 в 10:15:54
В четверг он подтвердил свое намерение продать лицензию на весь портфель технологий, который будет включать в себя дизайны чипов, оборудование и программный код.
"Мы хотим предложить эксклюзивную лицензию одной западной компании, чтобы она смогла добиться экономии на масштабе, что окажет поддержку бизнесу", - заявил CEO Huawei.
При этом он отметил, что компания должна быть американской, поскольку в Европе уже работают конкуренты Huawei, такие как Nokia Oyj и Ericsson AB.
Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях. Huawei отрицает эти обвинения и пытается повысить доверие к своей продукции.
Глава Huawei подтвердил сделанный ранее прогноз, согласно которому ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, могут сократить ежегодные продажи компании примерно на $10 млрд.
https://www.interfax.ru/business/678108
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