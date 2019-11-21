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Премьер-Министры Казахстана и Азербайджана дали старт строительству ВОЛС по дну Каспийского моря
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danilov 21 Ноября 2019 в 11:46:38
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Премьер-Министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в городе Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО «Транстелеком», KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

«Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект TransCaspian Fiber Optic позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministry-kazahstana-i-azerbaydzhana-dali-start-stroitel-stvu-vols-po-dnu-kaspiyskogo-morya_a3586757
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