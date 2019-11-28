Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Ноября 2019 в 15:36:01
Об этом заявил президент Джоко Видодо во время встречи с лидерами крупнейших компаний, в ходе которой он изложил свою повестку дня на второй президентский срок. Основной целью текущих реформ является изменение структуры экономики Индонезии с целью уменьшения зависимости от природных ресурсов и переход к высокотехнологичному производству для чего потребуется в том числе снизить бюрократические издержки.
«В настоящее время у нас есть четыре уровня [в государственных органах]. 3-й и 4-й будут отменены. Я приказал министру (Административной и бюрократической реформы) заменить их на ИИ. Наша бюрократия будет быстрее с ИИ»
Джокови не предоставил дополнительных подробностей, в том числе каких-либо указаний на то, какие конкретно позиции будут отменены и как будет использоваться ИИ.
Известно только, что для реализации этого плана потребуется одобрение парламента.
«Это не означает массового увольнения и снижения благосостояния сотрудников. Мы расширим функциональные позиции»
https://rg.ru/2019/11/28/indoneziia-peredast-funkcii-chinovnikov-iskusstvennomu-intellektu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате