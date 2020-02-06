Генпрокуратура не нашла серьёзных нарушений в работе системы "Кунделiк"

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danilov 07 Февраля 2020 в 16:38:14
Надзорный орган не усмотрел нарушений законодательства в связи с установлением платных услуг в системе "Кунделiк", поскольку они являются дополнительным сервисом. Фактов размещения рекламы недопустимого содержания, противозаконных материалов на сайте "Кунделiка" не обнаружили. По вопросу обоснованности заключения договора с ТОО "Кунделiк" и соблюдения процедур ГЧП Комитет внутреннего госаудита проводит проверку.
В ответе Генпрокуратуры сообщается, что для защиты персональных данных система "Кунделiк" размещена в центре обработки данных АО "НИТ", на что в 2019 году из бюджета выделили 70,4 млн тенге, в 2020 году – 89,7 млн тенге. АИС "Кунделiк" отнесена к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, к которым предъявляются повышенные требования в области обеспечения информационной безопасности. При таких обстоятельствах передача персональных данных оператору в лице ТОО "Кунделiк" не противоречит требованиям законодательства.
"Информация КНБ сведений о нарушениях в области защиты персональных данных не содержит. Оснований для принятия мер прокурорского надзора не установлено", – говорится в ответе.
Напомним, в ноябре 2019 года фракция ДПК "Ак жол" обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям МОН РК по внедрению системы "Күнделік" при технической неготовности 31% школ. В обращении были перечислены восемь пунктов, по которым "Ак жол" просил провести проверку.
http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/question-details/18102
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