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IT
В Узбекистане разместят серверы Google и Facebook
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философ 22 Февраля 2020 в 13:19:40
Узбекистан разместить на своей территории ресурсы Google, Яндекс и Facebook, сообщил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

«Будет проведена работа по размещению на территории республики ресурсов таких компаний, как Google, Яндекс и Facebook, которые составляют крупный зарубежный контент в сети Интернет. В сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, нами будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов», – сказал он.

По словам замминистра, это знаменательное событие для всего Узнета.

«Локализация сервисов Google и Яндекс на территории Узбекистана способствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения, и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов», – добавил Умаров.

Министерство также планирует увеличить в 10 раз скорость доступа к сети Интернет для нужд пользователей с использованием современных технологий путем увеличения пропускной способности сетей телекоммуникаций и предоставления для населения скорости подключения в среднем от 10 до 100 Мбит/с, а для предприятий и организаций – от 100 до 1000 Мбит/с. Также планируется увеличить пропускную способность международных центров пакетной коммутации в 2,5 раза, и реализовать проекты по расширению доступа к международным сетям с 1200 до 3 000 Гбит/с.

https://kun.uz/ru/news/2020/02/21/uzbekistan-lokalizuyet-na-svoyey-territorii-resursy-google-yandeks-i-facebook
Комментарии, по рейтингу, по дате
  plex 22.02.2020 в 17:06:41   # 741511
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  DITRX 22.02.2020 в 18:35:17   # 741515
Кто то развиваться а кто то блокирует
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  shlenchak 23.02.2020 в 01:08:44   # 741534
Вот вам и отсталый узбекистан
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  KapitanNemo 23.02.2020 в 02:57:07   # 741536
Кто мечтал работать в гугл? Мечта совсем рядом, 150-200 км.
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  Рамзес 23.02.2020 в 19:48:16   # 741579
Не все так хорошо,я рад ха технологии и сервиссы.Но накуй они нам нужны со своими печеньками - жди беды.
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