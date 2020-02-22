В Узбекистане разместят серверы Google и Facebook

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философ 22 Февраля 2020 в 13:19:40
«Будет проведена работа по размещению на территории республики ресурсов таких компаний, как Google, Яндекс и Facebook, которые составляют крупный зарубежный контент в сети Интернет. В сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, нами будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов», – сказал он.
По словам замминистра, это знаменательное событие для всего Узнета.
«Локализация сервисов Google и Яндекс на территории Узбекистана способствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения, и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов», – добавил Умаров.
Министерство также планирует увеличить в 10 раз скорость доступа к сети Интернет для нужд пользователей с использованием современных технологий путем увеличения пропускной способности сетей телекоммуникаций и предоставления для населения скорости подключения в среднем от 10 до 100 Мбит/с, а для предприятий и организаций – от 100 до 1000 Мбит/с. Также планируется увеличить пропускную способность международных центров пакетной коммутации в 2,5 раза, и реализовать проекты по расширению доступа к международным сетям с 1200 до 3 000 Гбит/с.
https://kun.uz/ru/news/2020/02/21/uzbekistan-lokalizuyet-na-svoyey-territorii-resursy-google-yandeks-i-facebook
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KapitanNemo 23.02.2020 в 02:57:07 # 741536