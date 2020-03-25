Получайте ЭЦП онлайн, без похода в ЦОН
danilov 26 Марта 2020 в 17:57:19
Друзья, несколько дней назад я написал о том, что ЭЦП для физлиц можно будет получать дистанционно, что новый бизнес-процесс согласован с заинтересованными госорганами. Сегодня мы запускаем эту возможность на портале eGov. Целая команда программистов последнюю неделю работала практически круглосуточно, чтобы у вас, в период режима ЧП и карантина, появилась возможность получать электронную цифровую подпись, не обращаясь в ЦОН. Для идентификации гражданину потребуется сделать селфи, загрузить свое удостоверение и ответить на несколько вопросов сотрудника ЦОН, который подключится по видеосвязи. Тестируйте сервис, пишите фидбэк, получайте 80% услуг онлайн, не посещая ЦОН. В ближайшее время мы также запустим возможность получения ЭЦП через мобильное приложение.
Спасибо всем коллегам, которые участвовали в реализации этого решения!
Друзья, давайте доведем эту информацию до каждого!
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев
Получение ЭЦП удаленно