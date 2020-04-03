Онлайн-уроки для школьников отменили в Казахстане

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danilov 03 Апреля 2020 в 20:50:37
Это связано с тем, что, во-первых, не у всех есть компьютеры или гаджеты с выходом в Интернет для обучения в режиме реального времени. Во-вторых, даже если они есть, то сталкиваются с проблемой перегрузки Сети. Это особенно стало очевидно после проведения пробных уроков 1 апреля.
«Когда мы 1 апреля провели уроки, онлайн подключилось более 1 млн детей. А в целом через интернет-системы приняли участие 2,5 млн детей... Мы увидели, что интернет в нашей стране не приспособлен, чтобы такое количество учеников обучались через онлайн-системы», - признал министр.
В этой связи, его ведомством решено отказаться от обучения в формате онлайн-стримингов – дети будут учится дистанционно, посредством платформы Kundelik.kz, bilimland.kz., Daryn.online. На какой именно платформе обучать своих воспитанников - решать руководству школ и лично учителям.
Чтобы минимизировать проблемы со связью, решено обучение детей вести через телеканалы «Ел арна» и «Балапан» - обучение будет вестись одновременно на русском и казахском языках, на выбор. Уроки будут длиться 10 минут, в совокупности, в день 8 часов обучения.
По словам Аймагамбетова, на сегодня сняты около 500 видео-уроков. Они будут доступны не только во время эфира, но и будут выложены на сайте. Это позволит учащимся при необходимости еще раз посмотреть их.
Обучение будет вестись также через «Казах радиосы» и через Казпочту. Но эти варианты рассчитаны для отдаленных населенных пунктов, где вообще нет школ и дети из этих сел обучались ранее в школах опорных сел.
Не исключается и возможность обучения через WhatsApp и Telegram.
«Мы говорим, что эти ресурсы использовать можно, самое главное, чтобы учитель наладил обратную связь с учениками, и мог давать задания, прикреплять соответствующие материалы и получать обратный результат. Всем этим требованиям как раз эти ресурсы отвечают», - резюмировал министр.
https://www.nur.kz/1848930-internet-ne-prisposoblen-onlajn-uroki-dla-skolnikov-otmenili-v-kazahstane.html
Ещё бы было интересно посмотреть загрузку каналов операторов свзяи. Вдруг выяснится, что не тянет такую нагрузку не сеть, а их сервера. ДА и как у них там всё организовано у МОН, есть ли распределение нагрузки по регионам?