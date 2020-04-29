Государственная блокчейн-платформа Китая начала работу, открыв глобальный коммерческий доступ

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danilov 29 Апреля 2020 в 11:58:28
Мероприятие, приуроченное к ее запуску, состоялось в субботу, 25 апреля, в Пекине. В нем приняли участие правительственные чиновники и руководители организаций, присоединившихся к инициативе. В их числе проектный институт China Mobile Communications, платежная сеть UnionPay, операторы мобильной связи China Mobile, China Telecom и China Unicom, а также Beijing Red Date Technology.
Платформа BSN призвана упростить и удешевить создание и развертывание компаниями блокчейн-приложений.
Согласно официальному сообщению, за шесть месяцев платформу BSN протестировало более 2000 разработчиков. Результатом их работы стали приложения для благотворительных пожертвований, отслеживания товаров и создания электронных инвойсов.
Во время встречи представители платформы сообщили, что в настоящий момент сеть BSN имеет 128 публичных нод. 76 из них расположены в Китае, 44 – в процессе развертывания, еще 8 находятся за пределами Китая в странах на всех шести континентах. До конца 2020 года число нод планируется увеличить до 200.
С запуском основной сети BSN разработчики не будут иметь ограничений на развертывание и обновление приложений, которые действовали в период бета-тестирования.
Ранее стало известно, что платформа планирует добавить поддержку нод публичных блокчейнов EOS и Ethereum. Это позволит расширить возможности сервиса «блокчейн как услуга» и операционную функциональность для клиентов платформы.
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