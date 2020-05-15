Казахстанская команда стала финалистом международного конкурса Microsoft

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философ 15 Мая 2020 в 15:42:05
Команда, состоящая из 4-х человек, разработала веб-приложение «Усовершенствованная система управления экзаменами» («Advanced Examination Management System»), через которое педагоги могут управлять экзаменационным процессом (включая функцию вопросов и ответов со встроенным расширенным редактором) и проводить онлайн-экзамены. Во время экзаменов приложение может отслеживать активность браузера, такую как переключение между окнами, действие копирования и вставки, а также отслеживание фокуса, отслеживание эмоций, отслеживание внимания. Кроме того, система позволяет осуществлять потоковую передачу в режиме онлайн, где преподаватель может видеть, что студенты делают во время экзамена, она снабжена функцией для выявления плагиата и предотвращения других подозрительных действий во время экзамена, проводимого онлайн. После завершения экзамена приложение анализирует собранные данные (с трекеров), используя алгоритмы машинного обучения, предлагает рекомендации и отслеживает успеваемость учащихся.
«Идея проекта пришла ко мне, когда я работал помощником инструктора и проводил онлайн-викторину. Тогда я применил платный плагин, который не стоил потраченных денег, ожидания не оправдались, и мой эксперимент с онлайн-экзаменами провалился. Тогда мне стало интересно самому разработать платформу, которая могла бы обнаруживать списывание и минимизировать бумажную работу, связанную с оценкой экзамена. В этом конкурсе мы с командой объединили свои разработки, представили концепцию на конкурс «The next AI Guardians» и вышли в финал, чему мы очень рады,- поделился впечатлениями один из участников команды Курмангазы Конгратбаев.
В течение всего отборочного периода казахстанская команда непрерывно работала с наставником от Microsoft, которая консультировала ребят из Норвегии. С ее помощью команда смогла отстроить технические детали проекта, создать эффективную бизнес-модель, оценить свои конкурентные преимущества и сформировать стратегию выхода на рынок. Защита концепции перед жюри из Microsoft проходила в онлайн режиме, и в итоге команда вошла в число шести лучших команд, вышедших в финал.
Сейчас команда активно готовится к финалу, проводит еженедельные видео сессии с наставником и планирует победить в финале конкурса.
Финал — AI University Virtual Bootcamp должен был состояться 18 июня 2020 года. Однако, в связи с нынешними обстоятельствами, мероприятие переносится в онлайн формат. Будет назначена новая дата и время, когда все 6 команд присоединятся к групповому звонку для финальной защиты проектов.
«Мы гордимся, что наша казахстанская команда продвинулась так далеко в этом конкурсе. Мы надеемся, что все равно сможем провести двухдневный хакатон, который изначально был частью заключительного этапа, сейчас он отложен на неопределенное время, пока не наладится нынешняя ситуация. И тогда все шесть команд, отправятся в Будапешт, Венгрия на финал – с полной оплатой расходов участников»,- отметил Нурлан Жаныбек, Руководитель по работе с образовательным сектором, Microsoft Казахстан.
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