ЦУКЕРБЕРГ ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ ИНТЕРНЕТА

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danilov 20 Мая 2020 в 10:22:49
«Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», — приводит его слова издание.
По мнению Цукерберга, китайская модель контроля над интернетом игнорирует права человека.
«Лучшим противоядием является наличие четкой нормативной базы, которая исходит от западных демократических стран и может стать стандартом во всем мире», — добавил он
Ранее, в октябре прошлого года, предприниматель обвинил китайского конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге. Сам TikTok это отрицал.
18 февраля Марк Цукерберг заявил, что компания намерена создать независимый надзорный совет для того, чтобы у пользователей появилась возможность обжаловать решения социальной сети о размещаемом ими контенте. По его словам, людям хочется быть уверенными, что глобальные технологические платформы несут ответственность перед кем-то, именно поэтому нужно увеличить контроль и подотчетность технологических компаний.
2 февраля глава Facebook подчеркнул, что компания будет отстаивать принципы свободы слова и право не разглашать властям зашифрованные сообщения пользователей, даже если этот новый подход вызовет широкое недовольство.
Источник: iz.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 20.05.2020 в 11:46:48 # 750448
Права человека? это так условно