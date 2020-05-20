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IT
ЦУКЕРБЕРГ ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ ИНТЕРНЕТА
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danilov 20 Мая 2020 в 10:22:49
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник в ходе теледебатов с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном назвал опасной китайскую модель интернета. Об этом сообщает газета Politico.

«Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», — приводит его слова издание.

По мнению Цукерберга, китайская модель контроля над интернетом игнорирует права человека.

«Лучшим противоядием является наличие четкой нормативной базы, которая исходит от западных демократических стран и может стать стандартом во всем мире», — добавил он

Ранее, в октябре прошлого года, предприниматель обвинил китайского конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге. Сам TikTok это отрицал.

18 февраля Марк Цукерберг заявил, что компания намерена создать независимый надзорный совет для того, чтобы у пользователей появилась возможность обжаловать решения социальной сети о размещаемом ими контенте. По его словам, людям хочется быть уверенными, что глобальные технологические платформы несут ответственность перед кем-то, именно поэтому нужно увеличить контроль и подотчетность технологических компаний.

2 февраля глава Facebook подчеркнул, что компания будет отстаивать принципы свободы слова и право не разглашать властям зашифрованные сообщения пользователей, даже если этот новый подход вызовет широкое недовольство.

Источник: iz.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 20.05.2020 в 11:46:48   # 750448
Новая модель управления - квазигосударства в виде айти гигантов. Конечно его не устраивает Китайская модель. Как е у еще влиять на людей в закрытой стране.
Права человека? это так условно
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  adapter 20.05.2020 в 13:52:01   # 750456
Фейсбук трактует свободу по своему. По американски так сказать. И давно уже инструмент госдепа. Обычная грызня конкурентов.
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  Konstant 20.05.2020 в 14:31:06   # 750468
Демократичный надо им а в Китае не демократичный
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