Как 19-летний стартапер из Казахстана Тимур Рыспеков вошел в список World of Forbes

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философ 17 Июня 2020 в 08:31:24
19-летнего стартапера-казахстанца назвали «Агентом изменений» в престижном списке World of Forbes. Так американское издание отметило 35 инноваторов, которые меняют мир прорывными проектами. Тимур Рыспеков – автор «абсолютной криптографии». Эта уникальная IT-разработка взорвала сферу кибербезопасности. Уже за полгода работы компания студента из Казахстана оценивается в $10 млн.
Рассказываем невероятную историю успеха Тимура простым языком, чтобы вы поняли, как это круто.
Почему проект казахстанца такой прорывной?
Технологию, придуманную молодым казахстанцем, за год стали применять уже в 65 странах мира сто двадцать тысяч пользователей, причем 85% – из США.
Поэтому имя Тимура в ежегодном спецвыпуске журнала Forbes «Agents of Change».
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Что же это за технология, которая опережает время? Прежде всего она помогает защитить любую информацию на вашем устройстве: начиная от смартфона до больших серверов компаний. Даже от атак супер- и квантовых компьютеров. Это означает, что ваши файлы и данные не смогут расшифровать супер-ЭВМ с квадриллионом операций в секунду.
Даже не очень опытные хакеры могут «взломать» целые банки, корпорации и почту важных персон. И потом эти данные часто становятся инструментом шантажа или «слива» в сеть. А для компаний – это всегда к огромным потерям. Поэтому новые предложения в области кибербезопасности остаются одними из самых востребованных на IT-рынке. Например, атаки на ZOOM показали, что данные конференций не шифровались. И акции компании резко упали в цене после скандала. Для решения таких проблем и была создана программа AbsCrypt.
AbsCrypt – основной продукт Absolute Technologies Lab, где Тимур является СЕО и соучредителем. Это система криптографии, то есть шифрования данных, которая работает на всех основных платформах (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).
Работать над программой AbsCrypt Тимур с командой начал два года назад, основная коммерческая версия вышла в декабре 2019 года.
Первая проверка на прочность
На IT-рынке часто появляются «лопнувшие пузыри» – переоцененные стартапы и технологии, которые не выдерживают проверку на прочность. Тимур решил сразу играть по-крупному.
«Когда программа была готова, мы решили затестить ее на платформе Bugcrowd. Такую процедуру добровольно проходят многие компании, например, Visa или Mastercard, когда хотят проверить надежность своих систем. Мы тоже объявили конкурс за взлом нашей программы AbsCrypt. Если кто-то взломает хотя бы один наш файл, то получит $100 тыс. И по сути пошли ва-банк, поставив все имеющиеся инвестиции на кон.
Вообще это большая сумма приза, некоторые ограничиваются и пятью тысячами долларов. Мы действительно хотели привлечь лучших специалистов в криптографии. В тестировании принимали участие эксперты в области криптографии и «белые» хакеры из США, России, Европы, Китая. Но никто так и не смог взломать ни одного файла. В конце участники пытались уже хакнуть наши личные почты, чтобы получить доступ к программе. И тоже безуспешно».
После такого испытания на прочность проект был публично запущен. В феврале этого года разработка Тимура Рыспекова победила в международном конкурсе «The quality innovation of the year». Она была признана одной из лучших мировых инноваций и обошла проекты из Китая, Испании, Финляндии, России.
Почему так важна эта разработка?
Вот что об этом говорит сам Тимур Рыспеков:
«Мой алгоритм в системе AbsCrypt позволяет шифровать персональные данные пользователей, файлы на устройствах, защищать каналы связи от хакеров. Если у вас украдут, взломают ноутбук или телефон, то злоумышленник не сможет ничего сделать с этими файлами без ключа, который знает только пользователь. Основное преимущество над конкурентами заключается в том, что система имеет абсолютную криптостойкость от криптоанализа. Скорость нашего шифрования в десятки превышает скорость схожих программ».
По словам Тимура, их основные потенциальные клиенты – компании, чья деятельность связана с передачей данных, и у них могут возникать проблемы с утечкой информации. И к нему обратились уже 14 компаний. Это преимущественно американские стартапы из Силиконовой долины.
А цена продукта варьируется от $20 тыс. до $150 тыс. Такой разбег стоимости связан с необходимостью настраивать серверы и предоставлять полноценное решение для улучшения каждого конкретного бизнеса.
Общая сумма инвестиций в АbsCrypt – $1,2 млн.
Текущая оценка компании инвесторами – $10 млн.
Как разработки Тимура могут помочь людям?
«А для простых пользователей мы специально разработали мобильное приложение. Оно является единственным приложением для полной защиты данных и доступно в PlayMarket и в Appstore.
«Ваш телефон становится самым уязвимым местом для ваших данных. Мы часто видим, как взламывают облачные хранилища звезд и сливают в сеть их личные фото, переписки. Наше приложение может защитить персональные данные и файлы, которые вы храните у себя или пересылаете другим в Whatsapp, Zoom и других популярных приложениях».
Как еще можно использовать этот алгоритм?
«Дело в том, что приложение AbsCrypt содержит функцию стеганографии. Это способ организации связи, который помогает скрыть сам факт хранения или передачи файла. И одна из возможных сфер применения – борьба с домашним насилием. Например, с помощью нашего Telegram-бота вы пишете «У меня все хорошо», а вашему адресату приходит аудиофраза «Мне нужна помощь».
Другой пример: вам нужно переслать пин-код от банковской карточки, чтобы его не перехватили мошенники. В Telegram-боте вы можете зашифровать его в виде картинки или аудиосообщения. И только ваш получатель сможет получить верную информацию».
Были одноклассниками – стали партнерами
Эта фотография сделана два года назад после возвращения с победой в конкурсе молодых инноваторов космического агентства NASA. Тимуру и его напарникам было по 17 лет. Именно тогда был разработан уникальный алгоритм.
Ребята написали программу, благодаря которой марсоход может намного быстрее передавать данные на Землю. Их робот анализировал больше информации за единицу времени, а значит ученые могли намного быстрее получать фото, видео и другие данные с Марса. С этой разработкой Тимур победил в конкурсе NASA и получил приглашение в агентство на полноценную работу в научный отдел. Но молодой изобретатель отказался. Он знал, что это не предел его возможностей и стал совершенствовать свой алгоритм.
«С Владиславом Полонским и Анастасией Рыспековой мы вместе учились в школе и занимались робототехникой. Теперь мы вместе строим компанию Absolute Technologies Lab. Влад отвечает за тестирование продуктов и бизнес-стратегию, а Настя – за дизайн. Конечно, нам нужны были и опытные IT-предприниматели, поэтому со временем к нашей команде присоединились Ержан Ахтанов, Рамиль Мухоряпов, Алексей Ли и Евгений Усатов».
Шифровальный ключ к успеху
Что за чудо-алгоритм лежит в основе всех разработок Тимура? Это математическая модель – авторская система обработки и защиты данных. Алгоритм Тимура не только умеет шифровать данные, но и анализировать огромный массив данных за короткое время. Благодаря машинному обучению, программа постоянно самосовершенствуется. Другими словами, алгоритм можно использовать в любых сферах: от кибербезопасности до промышленности и здравоохранения.
Вот пример, как Тимур Рыспеков еще применил свой алгоритм:
«Пару лет назад нас попросили протестировать месторождение Сырымбет в СКО. Это одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений олова. Задача была в том, чтобы собрать разные параметры, а затем обработать их и выдать рекомендации по бурению и добыче. Для этого мы использовали данные со спутника, тепловую карту, сведения о климате и погоде, пробы грунта. И это помогло определить потенциал месторождения и стратегию его освоения.
А совсем недавно по просьбе детского фонда ЮНИСЕФ мы создали прототип программы, которая предсказывает риск ожирения среди детей. Для анализа были загружены такие параметры, как рост, вес, питание, место проживания и другие данные».
Кстати, на днях Тимур Рыспеков получил звание «Лучший инженер 2019 года» от Национальной инженерной академии РК. Причем у других номинантов опыт работы превышал возраст Тимура.
Как тебе такое, Илон Маск?
«Мне с детства нравилось решать математические задачи – чем сложнее, тем интереснее. Моя мама учитель начальных классов, и иногда она работала репетитором. Я часто наблюдал за ее занятиями и следил за логикой объяснения. Помню, как пытался в первом классе догонять четвероклассников и выучил таблицу умножения.
А в 4 классе я подумал, что лучше написать программу, где формулы бы могли удобно применяться. Поэтому я решил заниматься олимпиадным программированием при КБТУ. В конце 6 класса я участвовал на олимпиадах по спортивному программированию для старшеклассников. Причем школа шла мне навстречу и специально завышала мне в заявках класс. Мне, шестикласснику, приписывали 9-11 класс, чтобы я мог попасть на соревнования в более старшую категорию.
Но после нескольких побед я понял, что лучше всего разрабатывать практические проекты. И свой первый стартап запустил в конце 7 класса. Я даже попал тогда в список «Сто новых лиц Казахстана».
Каким же был первый стартап Тимура? Это был робот, который распознавал в окружающей среде 87 видов самых опасных химических реактивов. С этого начался путь в изучении больших данных.
«После победы в конкурсе мой проект заметил частный инвестор и спонсор из Канады, который, кстати, был родом из Киргизии. Он предложил мне доучиться в Канаде, чтобы набраться опыта. Я был в 8 классе, но благодаря кредитной системе обучения, экстерном за два года окончил школу.
Параллельно с основной учебой участвовал в хакатонах и взял дополнительный курс математики в университете Waterloo. Тогда же я вошел в топ-25 участников конкурса Euclid Contest. Его еще называют Списком лучших молодых математиков Канады».
В 2017 году Тимур вернулся в Алматы и закончил родную школу-лицей №28 имени М. Маметовой. Тоже экстерном. Вот так у Тимура появились два аттестата о среднем образовании – канадский и казахстанский.
Сейчас молодой предприниматель учится дистанционно в Массачусетском технологическом институте (MIT) по специальности «Компьютерная наука».
Придумывайте свой собственный велосипед
«Из-за чего многие боятся изобретать что-то новое – свои авторские алгоритмы? Начиная со школьных лет, нам говорят, что предлагать свои решения задач – это плохо. Нужно делать так, как написано в учебнике. И поэтому часто учителя занижают оценки. В школьные годы я всегда пытался решать задачи своим способом, некоторые решения были оптимальнее, чем предлагали в учебниках. А еще в то время мы занимались на слабых компьютерах. Приходилось самому придумывать решения, которые на половине мощности процессора давали бы такие же результаты, как на полной. Вот так я писал алгоритмы big data для small data.
…Прогресс там, где люди идут нестандартным путем и предлагают свои решения. Если вы хотите внести свой вклад в развитие, разрабатывайте свой собственный велосипед и не бойтесь мнения других. Конечно же на первых порах ваш велосипед будет не таким оптимизированным, как стандартный. Но когда вы усовершенствуете свое решение, его запишут в учебниках как стандартное».
Кто еще в списке Forbes вместе с казахстанцем?
Вот несколько героев–«агентов изменений» с невероятными достижениями:
Гита Манджунат из Индии – за разработку новой технологии скрининга для выявления рака груди.
Эрнан Каза из Аргентины – инвестор и сооснователь «южноамериканского аналога Amazon» – компании Mercado Libre.
Вацлав Станек – 23-летний предприниматель из Чехии, который основал свой бренд кроссовок Vasky. Его доход составил 2 млн долларов.
Мицуёcи Ураcима – врач-эпидемиолог из Японии, составлявший прогнозы о пандемии коронавируса и рекомендации для правительства о мерах карантина.
Андрей Фадеев и Борис Герцовский из России – разработчики мобильных игр, чья компания Nexters почти стала «единорогом», то есть достигла рыночной стоимости в 1 млрд долларов.
Нгуен Тхи Фуонг Тао из Вьетнама, которая возглавила рейтинг самых успешных selfmade-предпринимательниц в стране.
Авторы: Айжан Мадиходжаева, Дия Батенова
https://peremena.media/agent-mirovyh-izmenenii-iz-kazakhstana/
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