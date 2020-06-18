Роскомнадзор решил снять блокировку Telegram в России

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danilov 19 Июня 2020 в 10:48:22
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по согласованию с Генпрокуратурой РФ сняла требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России, сообщается на сайте ведомства.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Основатель Telegram Павел Дуров поприветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России.
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать доступ к Telegram на территории России. Причиной стал отказ администрации Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки пользовательских сообщений. В "Роскомнадзоре" заявили, что применят меры к инструментам обхода блокировок, в том числе к VPN-сервисам. Несмотря на блокировки, у многих российских пользователей Telegram продолжал действовать, хотя в Роскомнадзоре не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
В декабре 2018 года компания "Яндекс" удалила из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера.
Вместе с тем в других странах мира, в том числе и в Казахстане Telegram работал.
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