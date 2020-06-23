SpaceX установила антенны для тестирования спутникового интернета Starlink

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философ 23 Июня 2020 в 12:51:13
Напомним, что SpaceX готовится к старту бета-тестирования спутникового Интернета системы Starlink.
В отличие от существующих систем спутникового Интернета, расположенных на гораздо более высоких орбитах, включая геостационарные орбиты, где космический аппарат фактически кажется парящим над фиксированной точкой на Земле, спутники Starlink находятся гораздо ниже — на низкой околоземной орбите. Поэтому создать наземные антенны для этой интернет-группировки оказалось намного сложнее.
Единственное действительно жизнеспособное решение — это терминал с фазированной антенной решеткой. Проблема заключается в том, что, хотя антенны с фазированной антенной решеткой резко упали в цене за последние пять лет, текущая цена на существующие решения гораздо выше ценника для массового рынка. Для подавляющего большинства пользователей просто не по карману расходы на оплату услуг спутниковой связи в несколько тысяч долларов в месяц.
Другими словами, для обеспечения жизнеспособности Starlink независимо от качества или доступности самих спутников, SpaceX должна каким-то образом найти способ поставить миллионы пользовательских терминалов, которые были бы намного более функциональны и так же хороши или лучше, чем антенны, которые стоят $5000, $10 000 или даже больше.
Помимо того, что пользовательские терминалы Starlink должны быть как минимум в 5–10 раз дешевле сопоставимых альтернатив, они также должны быть очень надёжными и простыми в настройке.
https://3dnews.ru/1013965
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