Apple переходит на собственные процессоры в Mac, начиная уже в этом году

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философ 23 Июня 2020 в 12:50:00
Apple выпустит первый Mac с чипом Apple в конце этого года, и ожидает, что переход займет два года. Mac на базе Intel все еще находятся в производстве, поэтому Apple пока не переходит исключительно на Mac на базе ARM. Тем не менее, отказ от чипов на базе Intel в Mac это большой сдвиг для Apple.
Самым большим дополнением к этому переходу на чипы на платформе ARM является возможность для приложений iOS и iPadOS работать в MacOS в будущем. «Большинство приложений будут просто работать», — говорит Apple, имея в виду, что вы сможете впервые запускать собственные приложения MacOS вместе с нативными приложениями iOS.
Apple обещает новый уровень производительности и гораздо меньшее энергопотребление, переходя на собственные процессоры. Apple разрабатывает собственную линейку SoC для Mac с уникальными функциями для Mac. Общая архитектура на основе ARM для всех продуктов Apple теперь должна облегчать разработчикам написание и оптимизацию приложений для всех основных устройств Apple.
Собственные профессиональные приложения Apple будут обновлены для поддержки нового чипа компании в MacOS Big Sur, и компания надеется, что разработчики обновят свои приложения. «Подавляющее большинство разработчиков могут запустить свои приложения в считанные дни», — утверждает Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.
Microsoft работает над обновлениями Office для нового чипа Mac, Word и Excel уже изначально работают на Mac с новыми процессорами, а PowerPoint даже использует технологию Apple Metal для рендеринга. Apple также работает с Adobe над тем, чтобы эти профессиональные приложения работали на этих новых чипах. Apple продемонстрировала Lightroom и Photoshop, работающие на новых компьютерах компании, с PSD на 5 Гб в Photoshop, работающей изначально с плавной анимацией.
macOS Big Sur также будет включать новую версию Rosetta. Apple ранее использовала Rosetta для перехода c PowerPC на Mac на процессоры от Intel, а Rosetta 2 автоматически переведет существующие приложения во время установки. Это означает, что даже если разработчики не полностью обновили свои приложения, они все равно должны работать без изменений. Apple также использует виртуализацию для запуска Linux на этих новых компьютерах Mac.
https://habr.com/ru/news/t/507782/
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