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IT
LG Electronics взломан
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danilov 26 Июня 2020 в 19:00:10
Исследователи инфосек компании Cyble, которые отслеживают деятельность операторов ransomware, сообщают, что оператор вымогателя Maze разместил на своем ресурсе подтверждение взлома сети компании LG Electronics.

LG является одним из мировых лидеров среди производителей электроники, имеющим оборот почти в 50 млрд. долларов.

Maze предоставили три скриншота, судя по которым украдены данные прошивок устройств LG, а также исходные коды программного обеспечения компании.







Будем смотреть за развитием событий. Если другой информации из LG не появится, значит корейцы заплатили оператору Maze выкуп, который может составить несколько десятков миллионов долларов.

https://cybleinc.com/2020/06/25/maze-ransomware-operators-claims-to-breach-lg-electronics-a-renowned-south-korean-multinational-electronics-company-data-leak/
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