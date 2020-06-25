LG Electronics взломан

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danilov 26 Июня 2020 в 19:00:10
LG является одним из мировых лидеров среди производителей электроники, имеющим оборот почти в 50 млрд. долларов.
Maze предоставили три скриншота, судя по которым украдены данные прошивок устройств LG, а также исходные коды программного обеспечения компании.
Будем смотреть за развитием событий. Если другой информации из LG не появится, значит корейцы заплатили оператору Maze выкуп, который может составить несколько десятков миллионов долларов.
https://cybleinc.com/2020/06/25/maze-ransomware-operators-claims-to-breach-lg-electronics-a-renowned-south-korean-multinational-electronics-company-data-leak/
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